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万基铝加工实现汽车用高端镜面铝生产线全线贯通 产销量同比增长50%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-13 08:15

　　近日，记者从洛阳万基铝加工有限公司获悉，该企业自今年5月以来通过技术攻关和设备升级，实现汽车用高端镜面铝生产线全线贯通，迄今共生产汽车用高端镜面铝产品328吨，节省外委加工费用16万余元，在打造企业新的效益增长点的同时，持续为汽车轻量化升级贡献“洛阳创新”。

　　汽车用高档镜面铝主要应用于轿车车标、车灯反光罩、仪表盘等装饰领域，是汽车轻量化的重要组成部分。此前万基铝加工为打破国外技术垄断，专门成立高端镜面铝板研发技术小组，通过攻关破解了大部分设备技术难题。但由于受设备功能限制，企业部分业务需要外委到其他公司代加工，不仅需要支付高额加工费，降低了企业盈利空间，其质量也难以完全保证。

　　今年5月以来，作为企业加快转型升级向产业中高端要效益的重要内容，万基铝加工精整车间通过技术攻关，完成对拉弯矫、纵切机、横切机等设备的升级改造和调整优化，改造后设备运行稳定，车间汽车用高档镜面铝生产效率提高30%以上，单班产量由3吨提高到4吨以上。

　　在此基础上，企业还通过精益生产管理，推行汽车用高档镜面铝工艺要素落实、质量问题追究的质量管控机制，严格控制超切边废料等指标，探索优化工艺，使得生产金属理论计重损失大幅降低。依托成本标准化、核算精细化等管理升级，万基铝加工还实现了“算着干”，为下一步汽车用高档镜面铝产能继续提升奠定了基础。

　　该企业自开展技术攻关以来，共生产完全“万基造”的汽车用高端镜面铝产品328吨，产量及销量同比增长50%。通过检测，系列镜面铝板产品的表面光泽度、延展性、反射性等各项质量技术指标均符合要求，并受到下游客户一致好评。目前，汽车用高档镜面铝产品在国内外市场上销售形势整体向好，已经成为万基铝加工新的效益增长点。（记者 陈曦 通讯员 拓如印）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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