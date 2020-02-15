省级产业技术创新战略联盟开始申报

昨日，记者从市科技局获悉，2020年河南省产业技术创新战略联盟开始申报，截止时间为9月17日。
昨日，记者从市科技局获悉，2020年河南省产业技术创新战略联盟开始申报，截止时间为9月17日。
创新联盟建设和提升是“加快创新联盟建设提升，打造中西部重要的创新联盟建设基地”重大专项的重点任务。通过认定的联盟将在各类科技计划项目实施、技术人才培养和创新平台建设等方面获得优先支持。
此次申报的联盟须围绕主导产业创新发展、新兴产业培育壮大、传统产业转型升级、现代农业稳步提升、科技扶贫攻坚等重大创新需求，重点在新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源、生物医药、资源环境、社会管理、食品安全检测、绿色农药创新、农业信息化等重点领域开展联盟建设。有关单位须在9月17日前完成在线填报并将纸质版一式三份报送市科技局，咨询电话：63932963。(记者 戚帅华 通讯员 李亚楠)
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