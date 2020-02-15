李亚到西工区调研时强调：在大战略大格局中提升站位　在新机新局中实现更大作为

11日，市委书记李亚到西工区调研，强调要认真落实市委十一届十三次全会部署，在大战略大格局中提升站位，在育新机开新局中实现更大作为，全面提升综合承载能力。

11日，市委书记李亚到西工区调研，强调要认真落实市委十一届十三次全会部署，在大战略大格局中提升站位，在育新机开新局中实现更大作为，全面提升综合承载能力。

李亚首先来到中州渠渠首段，实地察看中州渠治理成效，并到涧河入洛河口段了解涧河治理进展，要求有关部门抓好涧河沿岸剩余雨污分流改造，抓好沿河绿化，有序推进二级滩地滨水区提升，着力打造水清岸绿路畅惠民的生态空间。

李亚走进正在实施老旧小区改造的九都路11号院，察看电梯安装、楼道改造进展。小区居民纷纷表示，十分拥护老旧小区改造政策，小区的屋面、外立面、楼道进行了提升，加装了电梯，实施了雨污管网改造，完善了公共照明，这些变化都看在眼里、乐在心里。李亚听闻十分欣慰，深有感触地说，习近平总书记和党中央一直关心惦记着人民群众生活，从中央到地方都高度重视老旧小区改造，希望大家与党委政府一起推进小区共建共享，在改造提升“硬件”基础上，持续抓好小区治理的“软件”，倡树和谐新风，争创文明小区。李亚还察看了玻璃厂路高架改造提升工程建设和征迁进展。

寒武纪人工智能产业创新基地是西工区与国内人工智能行业独角兽企业寒武纪公司等合建的新型研发机构。李亚深入了解企业重点研发方向及与洛阳本地企业对接等情况，并通过视频与寒武纪创始人陈云霁博士现场连线。他表示，洛阳当前已具备数字信息技术与实体经济深度融合的基础，未来空间潜力巨大。希望双方携手共进，深入贯彻落实总书记关于加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要论述，靠创新创业引领大循环，以数字经济赋能大循环，在装备制造、城市治理、医疗卫生等领域推进更多务实合作。

洛阳跨境电商产业园是我市唯一一家跨境电商专业化园区。李亚实地察看园区整体布局、建设运营工作，了解洛阳特色产品出口情况，对该园区建设海关监管仓和一体化通关平台、设立邮政国际快件分拨中心等给予肯定，强调要立足当前新机新局，拓宽欧盟和“一带一路”沿线国际市场，加大特色产品集散地招商力度，积极申请建设B保平台，统筹“走出去”“引进来”“卖全球” “买全球”，不断提升对外开放水平。

在红山街道办事处后李社区，李亚到党群服务中心、党建书屋和儿童之家等地走访。“集体经济情况怎么样？”“搬入社区农民是否适应？”“群众反映最突出的问题有哪些？”李亚与干部群众交流，叮嘱党组织负责同志要解决好群众反映的停车、就业培训等问题。得知社区引入社会机构开办“乐养居”，他说，党委政府支持有爱心的企业参与养老事业，要用心用情做好各项服务，对老人有爱心，在规范化标准化上下功夫，确保老人更安全更舒心。他指出，要深化“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”，把便民放在首位，建强基层党组织，提升社区治理水平，不断增强对群众的感召力号召力。

李亚强调，西工区要站位大战略大格局，着力把产业支撑立起来，持续做强服务业，积极引入龙头型高端制造企业落地，以都市游、近郊游为重点深化一产三产融合，做大经济总量，赢得更大空间。要全面提升城市品位和综合承载力，加强基础设施建设，深入挖掘文化底蕴，提升公共服务覆盖率，持续抓好河渠生态治理和小游园、雨污分流、集中供热、老旧小区改造等民生工作，画精画好画美“工笔画”，让城市更有颜值、更有气质、更有温度。要强化落实力执行力穿透力，带着责任、带着感情做好群众工作，在创新、开放、改革上持续发力，让群众得到更多实惠，让城市更具活力。

魏建平参加调研。(洛报融媒记者 李东慧)