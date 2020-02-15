吉利区突降暴雨 雨水倒灌保温瓶厂 多部门连夜排水抢险

近日，吉利区突降暴雨，大水漫进吉利区一保温瓶厂，区政府、办事处等多部门人员到场，帮忙排水抢险，一直忙到次日凌晨3点，险情排除。

近日，吉利区突降暴雨，大水漫进吉利区一保温瓶厂，区政府、办事处等多部门人员到场，帮忙排水抢险，一直忙到次日凌晨3点，险情排除。

左先生的保温瓶厂开在吉利区黄河路附近，工厂地势较低，一下雨容易雨水倒灌。6日晚8点左右，吉利区突降暴雨，雨水很快漫进厂里，他与一名值班工人像以前一样用沙袋等阻挡，无奈雨越下越大，沙袋不起作用。很快，4个仓库与1个车间进水，里面放置着价值上百万元的保温瓶。

“积水很快涨到五六十厘米深。”左先生说，情急之下，他向辖区河阳办事处安监办主任郭建立求助，对方接到电话后立即赶到厂里。

郭建立说，当时情况比较紧急，他将情况向区领导汇报，区领导与应急管理等部门领导先后到场，并连夜购买了两台民用抽水泵抽水，帮助疏通下水管道。随后，消防队员到场，使用大功率抽水泵往外抽水。

“一直忙到次日凌晨3点。”左先生说，多亏了相关部门及时帮忙，才避免厂里产品遭受损失，他想借助本报向大家表示感谢。（记者 魏巍 实习生 刘梦格）