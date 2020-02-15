提前完成！今年洛阳市老旧小区改造重点民生实事已完成

10日，按照“微改造”理念提升后的洛钢南院，建筑外墙加装了保温层，院里建起了健身场，外立面统一粉刷，整个小区面貌焕然一新。洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，今年洛阳市已完成改造3.2万余户，提前完成市委市政府确定的今年重点民生实事建设任务。

10日，按照“微改造”理念提升后的洛钢南院，建筑外墙加装了保温层，院里建起了健身场，外立面统一粉刷，整个小区面貌焕然一新。洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，今年洛阳市已完成改造3.2万余户，提前完成市委市政府确定的今年重点民生实事建设任务。

邀请群众“列菜单”，改造内容紧扣群众需求

在位于龙门大道滨河南路口北侧的供销社家属院，新提升的仿唐风格外立面，更古朴典雅，同步开展的水、电、路等改造，也给居住在这个小区的居民带来了由表及里、实实在在的幸福感。

在今年老旧小区改造中，洛阳市始终把吸收群众意见建议作为重要环节。在规划设计阶段，住建部门就分别通过基层党组织、社区居委会、业主委员会等多种形式面对面征求意见，邀请群众为改造项目“列菜单”，倾听群众关于小区改造的呼声和建议。

以供销社家属院为例。小区业主代表林辉介绍，该小区共112户居民，在今年初启动改造前已逐户走访调查，大伙对水网、供暖的改造需求最为迫切。群众投票多的几类事项，都列入了此次改造范围，住户认可度高，也都十分拥护。

最终，根据群众的意见建议，今年洛阳各老旧小区改造中，重点对老旧小区水电气暖、雨污分流、外墙保温、三线入地、道路绿化、照明亮化、公共停车、电梯加装、休闲健身、日间照料、养老服务、智慧安防、物业管理等16项群众急需急盼的民生基础设施进行改造，让旧小区呈现新面貌、老居民过上新生活。

坚持“微改造”，彰显特色韵味

位于洛龙区的洛钢南院小区，建于20世纪50年代，里面的跃进门、红砖墙等具有很强的工业元素，也寄托了一代人的梦想。

今年，洛龙区在确定该小区的改造方案时，就明确提出要原汁原味地保留现有的建筑特色。在实施中，对该小区现存的跃进门进行了保护性局部修复，在建筑外墙加装保温层后，按照原貌喷涂了红砖墙样式的真石漆，并增加景观小品、楼道彩绘等文化长廊展现当年生产生活场景，让历史烙印得以长存。

这种“微改造”的精细操作，也增强小区居民的归属感。小区不少老住户纷纷表示，不仅提升了老房子的功能和结构，还保留了“红墙青瓦”的新容颜，看着美观、住着舒心。

今年洛阳在老旧小区改造中，严格落实市委市政府确定的“微改造”理念，在不破坏现有肌理的前提下，通过局部提升，完善功能、提升形象，切实做到“硬件”“软件”一起做，“里子”“面子”一起改，着力打造“完整社区”，切实为群众创造舒适宜居的居住环境。

年度任务提前完成，持续探索老旧小区长效建设管理机制

今年以来，洛阳市住建部门积极克服疫情影响，在常态化防控的基础上，坚持以时间节点倒逼老旧小区改造各项工作推进，确保改造任务提前高质量推进。

疫情期间，各有关部门积极克服疫情影响，按照洛阳市委市政府部署要求，提前启动老旧小区改造“案头作业”等前期工作，协调特批设计人员进入老旧小区开展现场测绘、方案设计等前期工作，详细掌握第一手资料。随着复工复产的全面启动，各县(市)区积极优化工序，力争把被疫情耽误的工期赶回来。以新安县为例，该县坚持室内、室外同时开工，在施工屋面防水的同时，楼梯间内部线路整治、栏杆更换及外立面粉刷同步推进，大幅加快施工进度。

截至目前，洛阳市已改造完成老旧小区235个，涉及32421户，完成投资3.7亿元，提前完成市委市政府确定的今年重点民生实事建设任务。

刚刚召开的中共洛阳市委十一届十三次全会提出，要分类推进老旧小区改造，抓紧排查梳理，符合标准的要保持原状，不宜拆迁的要加快“微改造”，必须拆迁的要通过棚改等政策进行拆迁安置，进一步优化布局，全面提升城市综合承载能力。

洛阳市住建局相关负责人介绍，在抓好现有老旧小区改造的同时，我市还提前谋划了改造的“后半篇”文章，结合国务院办公厅新近发布的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，持续探索老旧小区长效建设管理机制，探索建立政府与居民、社会力量合理共担机制，与各小区居民共同协商确定改造后小区的管理模式及议事规则，确保老旧小区改造可续有序推进。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 张广兴 苏云峰）