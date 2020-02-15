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洛阳博爱眼科医院怎么样？母女十年两次就诊见证博爱的变与不变
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-08-08 15:13

　　从洛阳博爱眼科医院到河南科技大学洛阳博爱眼科医院，从普通的眼科专科医院，到德国莱茵认证的专业眼科医院，总有人问洛阳博爱眼科医院怎么样？其实博爱眼科在经历着变化的同时，也一直秉承“以患者为中心”的理念，始终坚持“让人人享有看得见的权利”的目标。我们或许可以从一些患者眼中找到更为详细的答案。

　　母女十年两次到博爱就诊

　　78岁高龄的李舒心老人近日到我院完成了右眼的白内障手术，这次手术医生由我院白内障专科邵运良主任主刀，手术很顺利，李阿姨激动地给我们分享术后的感受：“没想到这么大的年纪还能看得这么清楚，真是感谢博爱，感谢邵主任啊！”

　　今年5月我院举办了白内障免费筛查的活动，李阿姨的女儿在微信朋友圈里看到消息以后，就带着母亲来做检查了。检查发现老人的视力为0.2，还有200度的散光，女儿找到邵主任，要求给母亲做白内障手术，了解到飞秒白内障手术切口小，恢复快，并且结合多焦点人工晶体，术后第一天就恢复到了0.8的视力。女儿表示李阿姨的手术过程很顺利，老人精神状态一直很好，明天就可以出院回家休养。

　　说起为什么会选择博爱，李阿姨的女儿笑着说道，十年前博爱眼科刚开诊的时候，她就在这做了激光近视手术。当时博爱眼科到她住的小区义诊，正好她有近视手术的需求，于是到院做了术前检查，结合自己的眼部条件以及沈鸿波主任的建议，做了飞秒激光近视手术，术后第二天，视力已经恢复到了1.0。到现在已经十年了，没有任何影响，反而觉得不用戴眼镜，轻松了很多。

　　谈起两次到院就诊的经历，李阿姨的女儿说，现在看病更方便了，可以在网上提前预约挂号，并且医护人员整体的服务态度也越来越好，医院里边的一些细节让人感觉很舒心。最重要的是，技术和设备也在不断更新，现在Smart全激光近视手术更受大家的青睐。而且飞秒结合白内障，减轻了病人的痛苦，多焦点人工晶体可以一次性解决近视散光老花多种问题。

　　母女十年两次就诊经历见证医院变与不变

　　母女二人的两次就诊经历跨越了博爱眼科医院的两个阶段，不难看出医院正在经历着的巨大变化：1.就医流程更为便捷；2.医疗设备更为先进，医疗技术不断提升；3.就医环境更为舒适。今后，博爱眼科仍会坚持一切以患者为中心的原则继续前行。
[ 责任编辑：赵彤彤]
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