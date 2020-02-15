今年洛阳已投用新能源公交车123辆

昨日，家住谷水的张先生乘坐101路公交车上班。一上车，他就夸赞起来：“今天又坐上了18米长的海豚车，这车漂亮，坐着也舒服。”

昨日，家住谷水的张先生乘坐101路公交车上班。一上车，他就夸赞起来：“今天又坐上了18米长的海豚车，这车漂亮，坐着也舒服。”

今年，随着更多新能源公交车投用，18米长的海豚车迅速成为明星车型。它不仅外形靓丽，而且配备有USB充电插口、母婴专座等人性化设施。

我市今年重点民生实事工作方案要求，新投用新能源公交车123辆，进入中心城区的燃油班线客运车137辆、4.5吨以下燃油物流车336辆更换为新能源车。截至目前，以上任务全部完成。

市公交集团相关负责人介绍，在今年新投用的这批新能源公交车中，还有6.8米和8.5米两种车型，其中6.8米车型又被称为迷你版公交车，主要用于微公交、社区专线等线路。8.5米车型主要补充到原有线路中，使相关线路发车间隔缩短。

节能是新能源车的一大亮点。市交运集团相关负责人说：“今年，我们更换的137辆新能源车主要用于洛宁、宜阳、新安等客运班线。以洛宁班线为例，运营一个月以来，相比之前烧油，成本至少下降了三分之一。”

客运班线使用新能源车，续航里程能保证吗？该负责人说，部分线路车辆的电池进行了扩容，续航里程可达200公里，即便是爬坡、翻山也都是小菜一碟。由于噪声小、舒适度高，乘客乘车体验也大幅提升。

新能源物流车凭借节能环保等优势，正成为城市物流配送企业的首选用车。我市韵达相关负责人说：“作为企业，成本控制是重要一项。我们关林分部，一辆车每天大约要跑150公里，使用新能源车每辆车每个月就能省下2000元左右。”

如今，随着无污染、零排放的“绿牌”新能源车在我市街头越来越多，低碳环保的绿色交通体系正逐渐形成。（记者 郭飞飞）