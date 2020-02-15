洛阳师范学院创新创业基地在嵩县三合村“手绘小镇”揭牌成立

今日，“洛阳师范学院创新创业基地”在嵩县黄庄乡三合村“手绘小镇”揭牌成立。

手绘小镇”乡韵美

今日，“洛阳师范学院创新创业基地”在嵩县黄庄乡三合村“手绘小镇”揭牌成立。未来，洛阳师范学院将深化与嵩县的校地合作，促进文旅融合发展，助推“手绘小镇”走好独具写生特色的沟域生态经济发展之路。

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当日，洛阳师范学院“美术与艺术设计学院艺术创作实践基地”“国土与旅游学院乡村旅游研究基地”“电子商务学院农村电子商务创业孵化基地”等三大基地也同步在“手绘小镇”成立。今后，洛阳师范学院每年预计安排约6000名师生到“手绘小镇”开展写生培训、社会实践和交流学习，为“手绘小镇”发展电子商务、乡村旅游提质、艺术市场拓展提供人才和智力支持，更好推动当地资源优势转化为发展优势，助力脱贫攻坚和乡村振兴。

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三合村“手绘小镇”是洛阳师范学院优秀毕业生冯亚珂返乡创业引领发展起来的。近年，“手绘小镇”因地制宜规划建设写生基地和山水写生、新农村写生、古村建筑写生、豫西民俗写生等“一基地四园区”，催生了写生经济快速发展。目前，“手绘小镇”年接待游客达5万人次，实现穷山沟到“金银川”的华丽转身，被誉为“一支小画笔画出脱贫路”。

（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 罗孝民 王博 文/图）