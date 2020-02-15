伏天闷热，为了消暑，游泳者甚多。古人管游泳叫“凫(fú)水”，有人凫水是为了生存，有人凫水是为了找乐子。

伏天闷热，为了消暑，游泳者甚多。古人管游泳叫“凫(fú)水”，有人凫水是为了生存，有人凫水是为了找乐子。

凫水好手，探骊得珠

河洛先民逐水而居，很多人在河边长大，从小在水里摸鱼、捉虾、嬉戏，游泳是必备技能。

东周王朝有不少游泳好手。

《庄子》里有一个“探骊得珠”的故事，说的是黄河边有一个穷小子，善凫水，他听说在河的最深处有许多珍宝，但有一条凶猛的黑龙守着，于是大着胆子潜到河底寻宝，从黑龙的颔下偷了一颗价值千金的明珠。他父亲知道后被吓得直淌冷汗：“你取珠时黑龙肯定睡着了，它要是醒着，你小子可就没命了！”

庄子生活在东周末年，是道家学派的代表人物。他的老家，在离东周王城洛阳不远的宋国(今河南商丘)。

庄子大概对凫水能人挺感兴趣，除了探骊得珠的穷小子，他还在书中提到了另一个凫水好手，此人敢在鱼鳖都不敢待的险境里游泳。

据说，先贤孔子当时在现场。孔子见这人跳进瀑布下的激流，以为他要寻死，赶紧让弟子想办法救他。哪知这人不慌不忙地浮出水面，披着头发唱着歌，优哉游哉地游上了岸。孔子叹为观止，以为人家“蹈水有道”，追着人家问是不是有啥秘诀。

唐朝人游泳的本事更玄乎。古籍《因话录》里提到了一个名叫胡曹赞的游泳高手，他穿着衣服从百尺高的桅杆上跳入水中，能安安稳稳地坐在水上，就跟坐在席子上一样。别人把他装在袋子里，扎住袋口，投入水中，他能自己从袋中逃脱，在水中回旋出没。见过他游泳的人，个个目瞪口呆，以为他有特异功能，不然不可能这么厉害。

皇帝带头，裸体游泳

有些人游泳的本领虽不出众，玩水的花样却很多。

比如汉代的皇帝，一个比一个好游泳，一个比一个会玩儿。

史书上说，西汉的汉昭帝有专属水上乐园——淋池。天热的时候，他经常在池子里游泳嬉戏，“游宴永日”。

东汉的汉灵帝更过分，他在京城洛阳修建了一个“裸泳馆”，领着宫女，赤身裸体在水池子里寻欢作乐，不以为耻。唐朝的权贵玩水玩得也很高调。安禄山的儿子安庆绪攻占东都洛阳后，坐着楼船在水上游戏，成了洛城人茶余饭后的热门话题。

晚唐军阀雷满也很会玩儿，他在家里搞了一个游泳池。但凡有客人来访，他就邀请人家到池旁喝酒，喝高了就指着池子胡言乱语：“此乃水府，水底藏着蛟龙和水怪。”然后把酒杯扔到池中，光着身子入水嬉戏。

水上秋千，意趣万千

北宋时期，水上竞技游戏在河洛地区很流行。在宋徽宗的支持下，游泳高手竞相挑战“水秋千”。

“水秋千”是一项高难度的水上运动，有点儿像现在的高台跳水，但难度系数更大。

按照《东京梦华录》里的描述，“水秋千”是这么玩儿的：在船上高架秋千，人站在横杆上奋力荡秋千，荡到最高处，趁着惯性松手腾空，翻着跟头跳入水中。

宋徽宗很喜欢看“水秋千”表演，曾叫人组队比赛，擂鼓助威。比赛现场人气火爆，尖叫声、喝彩声此起彼伏。

宋徽宗爱画画、爱书法，是个错投了帝王胎的艺术家。在他眼里，游泳高手是表演绝活儿、供人消遣的。而在军事家看来，水性好的人适合被派去执行机密任务，越深水，渡江河，利用奇技，避人耳目，克敌制胜。

水性好的士兵很吃香。东周时期，齐国军事家管仲命人挖了一个大水池，专门训练士兵学游泳，表现好的人可获重金赏赐。

南宋爱国将领文天祥就是游泳高手。相传，每年夏天，他都会约上象棋高手周子善去游泳，二人把水面当棋盘，用意念下棋，行弈决胜负，越玩儿越起劲儿，“忘日早暮”，天黑了还不回家吃饭。

其中意趣，只有会游泳的人才能体会。（记者 张丽娜）