洛阳将打造中西部地区5G+融合创新示范城市

加快5G(第五代移动通信技术)网络建设等新基建是贯彻落实网络强国战略的重要举措，是中国数字经济转型升级的重要支撑，也是我市稳投资、扩内需、拉动经济增长的重要途径，对落实市委“五提”行动要求，助力实体经济转型升级，激活发展新动力具有重要作用。

加快5G(第五代移动通信技术)网络建设等新基建是贯彻落实网络强国战略的重要举措，是中国数字经济转型升级的重要支撑，也是我市稳投资、扩内需、拉动经济增长的重要途径，对落实市委“五提”行动要求，助力实体经济转型升级，激活发展新动力具有重要作用。

近日，我市发布《加快5G发展深化应用引领行动计划(2020年—2025年)》(简称《行动计划》)，为我市抢抓新型基础设施建设机遇，加快推动5G发展，深化5G应用引领，打造中西部地区5G+融合创新示范城市绘下蓝图。

载体：重点打造“一园一云、两节点、三平台”

根据《行动计划》，在5G建设方面，我市将打造“一园一云、两节点、三平台”，即以大数据产业园为依托建设国家大数据新型工业化产业示范基地、中部云基地，争取国家工业互联网标识解析二级节点、国家区块链节点，搭建工业互联网平台、公共服务平台和研发创新平台，助推制造业转型升级，助力产业提质和新基建提级。

目标：通过3年到5年努力，打造中西部地区5G+融合创新示范城市

《行动计划》指出，我市加快5G发展深化应用引领行动的目标是，通过3年到5年努力，在全省范围内率先建成5G网络建设先行区、创新应用示范基地，打造中西部地区5G+融合创新示范城市，并将通过“三步走”规划实现相关目标——

在2020年新建5G基站2900个，全市5G基站总量突破4000个。年底前在实现县城建成区及市区5G网络全覆盖的基础上，推动53家3A级以上景区实现5G网络全覆盖，加大5G在智能制造等五大领域的示范应用力度，工业互联网标识解析二级节点标识注册量突破100万，建设辐射省内9市的5G网络体系。

到2023年，建成5G基站10000个，优先推进城乡重点区域、重点用户5G网络建设，实现城乡5G网络广覆盖。布局5G产业创新中心、技术研究院等创新平台建设，培育一批在全国有较大影响力的应用示范项目，工业互联网标识解析二级节点标识注册量突破500万。

到2025年，建成5G基站15000个，建成较为完善的5G规模化网络体系。5G在五大领域的引领带动作用更加突出，初步建成中西部地区5G+融合创新示范城市。

途径：实施四大专项行动，城市能级不断跃升

根据《行动计划》，我市将通过实施四大专项行动13条具体措施，加快5G建设及应用，拥抱数字经济新蓝海，抓住新基建转型发展机遇，实现洛阳城市能级不断跃升，为加快建设副中心、致力打造增长极、着力形成新引擎不断厚植新优势。

实施5G规模组网专项行动。我市将在2020年完成全市5G基站建设站址需求梳理和5G基站建设规划编制，将5G基站建设纳入城市控制性详细规划中落实；加快建设河南移动投资7亿元的中部云基地项目，到2025年建成云服务创新基地，数据存储功能及应用领域在中西部地区的引领带动作用明显提升。

实施5G融合应用专项行动。支持制造业龙头企业与基础电信运营企业、互联网企业、科研院所等开展合作，到2025年实现制造业规模以上企业5G网络基本覆盖；重点在龙门石窟等3A级以上重点旅游景区，推进人流预警管理等5G特色应用，到2025年实现全市博物馆、体育场馆、景区等文旅项目5G网络全覆盖，全面建成5G+智慧文旅应用体系；推动基础电信运营企业与重点医院开展合作，到2025年实现医疗养老机构5G网络全覆盖；加强5G在智慧政务、社会治理、智慧交通、智慧环保、智慧安防等领域的应用推广，在今年实现公交场站智能监控全覆盖，到2025年，全面建成5G+新型智慧城市应用示范体系；探索5G在智慧教育、智慧农业、智慧园区等领域的场景应用。

实施5G产业协同专项行动。围绕5G设备、电子功能材料、电子芯片、智能终端等领域，培育较为完善的5G及关联电子信息产业体系，到2025年，以5G为主导的电子信息产业初具规模；持续提升大数据产业园基础设施建设和配套服务水平，打造国内一流的大数据产业园区，到2025年，集聚行业企业2000家，产业规模突破500亿元；加快建设全国工业互联网标识解析二级节点，到2025年标识注册量突破1000万。

实施5G研发创新专项行动。持续开展5G产学研合作，支持河南科技大学等高校与5G骨干企业开展对接合作，依托华为公司与洛阳理工学院合作成立的鲲鹏产业学院，培养5G应用型人才，到2025年形成多领域、多类型、协同联动的5G产业技术研发集群；推动工业互联网、公共服务、研发创新等平台加快建设，争取全省首家“华为洛阳新基建发展中心”正式运营，到2025年，全市工业互联网平台注册服务企业5000家，全面建成教育、文旅、城市管理等公共服务平台体系。（记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 刘强）