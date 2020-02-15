“洛阳创新”助力“鲲龙”踏海飞翔

记者昨日从中航光电科技股份有限公司(简称中航光电)获悉， 7月26日，我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600成功实现海上首飞，由中航光电提供的连接器等关键件，就应用在“鲲龙”上。

“鲲龙”驭风入海踏浪腾空，“洛阳创新”襄助有力再创佳绩。

记者昨日从中航光电科技股份有限公司(简称中航光电)获悉， 7月26日，我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600成功实现海上首飞，由中航光电提供的连接器等关键件，就应用在“鲲龙”上。

“鲲龙”AG600飞机是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。“鲲龙”AG600按照“水陆两栖、一机多型”的设计思路研制，其最大特点是既能在陆地上起降，又能在水面上起降。此次成功实现海上首飞，是AG600飞机继2017年陆上首飞、2018年水上首飞之后实现的第三次首飞。

“鲲龙”AG600海上起飞，对海面条件下飞机的起降、抗浪能力、腐蚀防控等一系列性能提出了特殊的要求，对飞机内部各子系统整体指标要求更为苛刻，需要配备耐海洋环境的连接器、耐腐蚀的各类框架和高可靠性的光电互联链路。中航光电突破重重考验，为整机提供的传输各类信号的连接器、设备柜，包括全机测试等全链路可靠互连解决方案，成功助力AG600完成海上首飞。

作为国内全面互连方案供应商，中航光电自2015年起就参与了AG600的研制。为“更好、更快、更周到”地完成任务，公司成立专项团队深度配合，并派出研发人员长期驻厂开展保障工作。

2020年是AG600项目研制的攻坚年，也是实现项目总目标的关键年。面对疫情防控和完成科研生产任务双重挑战，中航光电扎实推进各项研制工作，确保了AG600飞机海上首飞任务圆满完成。

中航光电长期致力于打造“专业、可靠、高端”的品牌形象，不断为我国航空、防务和高端制造提供最优互连方案，在一次次助力祖国航空事业建设中，彰显了作为国内连接技术龙头企业应有的担当和责任。(记者 赵志伟 通讯员 蒲全莉)