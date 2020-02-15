洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“洛阳创新”助力“鲲龙”踏海飞翔

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-05 08:41

　　“鲲龙”驭风入海踏浪腾空，“洛阳创新”襄助有力再创佳绩。

　　记者昨日从中航光电科技股份有限公司(简称中航光电)获悉， 7月26日，我国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600成功实现海上首飞，由中航光电提供的连接器等关键件，就应用在“鲲龙”上。

　　“鲲龙”AG600飞机是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。“鲲龙”AG600按照“水陆两栖、一机多型”的设计思路研制，其最大特点是既能在陆地上起降，又能在水面上起降。此次成功实现海上首飞，是AG600飞机继2017年陆上首飞、2018年水上首飞之后实现的第三次首飞。

　　“鲲龙”AG600海上起飞，对海面条件下飞机的起降、抗浪能力、腐蚀防控等一系列性能提出了特殊的要求，对飞机内部各子系统整体指标要求更为苛刻，需要配备耐海洋环境的连接器、耐腐蚀的各类框架和高可靠性的光电互联链路。中航光电突破重重考验，为整机提供的传输各类信号的连接器、设备柜，包括全机测试等全链路可靠互连解决方案，成功助力AG600完成海上首飞。

　　作为国内全面互连方案供应商，中航光电自2015年起就参与了AG600的研制。为“更好、更快、更周到”地完成任务，公司成立专项团队深度配合，并派出研发人员长期驻厂开展保障工作。

　　2020年是AG600项目研制的攻坚年，也是实现项目总目标的关键年。面对疫情防控和完成科研生产任务双重挑战，中航光电扎实推进各项研制工作，确保了AG600飞机海上首飞任务圆满完成。

　　中航光电长期致力于打造“专业、可靠、高端”的品牌形象，不断为我国航空、防务和高端制造提供最优互连方案，在一次次助力祖国航空事业建设中，彰显了作为国内连接技术龙头企业应有的担当和责任。(记者 赵志伟 通讯员 蒲全莉)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 重磅！洛阳将集中清理城市区内“僵尸...
  • 洛阳保障性住房“幸福城”靓姿初现
  • 洛阳考古界隔空喊话钟芳蓉：欢迎来“...
  • 定了！洛阳社区卫生服务中心也要建发...
  • 每人2000元！洛阳发放求职创业补贴 开...
  • 27项比赛 持续至11月！洛阳市第二届全...
  • 诚信经营！洛阳多个市场、企业和商户...
  • 李亚在全市地企合作2020年第二次联席...
  • 中国邮政储蓄银行洛阳市分行公告
  • 老城区人民法院公开宣判一起涉恶案件
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月3日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛龙区康乐游园建成开...
    “洛阳造”车轮钢圈远...
    【组图】“十五的月亮...
    伊滨区伊河湿地：生态...
    精彩热帖

    古城丽影

    抢地盘

    谷水赶会

    雨后洛阳美如画
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605