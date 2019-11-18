洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

幸福马岭的“文化底色”（出彩洛阳 圆梦小康）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-05 08:31
乡愁馆一角

　　乡愁馆、家风家训馆、幸福公园、乡村书屋、农耕文化街……一个村子竟有这么多可以逛的景点！走进孟津县常袋镇马岭村，您要放慢脚步，边走边看，稍不留神或许就错过一景。

　　马岭村是当地乡村振兴示范点之一，曾入选“第二届中国美丽乡村百佳范例”。村子名气大，来参观的游客络绎不绝，不少村民变成导游，带着游客逛村子品乡愁。

　　近日，记者在马岭村采访时，遇到了村民杜金玲。他主动当起导游，带记者参观了他家的新房。

　　杜金玲家的房子建成不久，宽敞明亮。卫生间在正门一侧，他打开门，大方地介绍起来：“卫生间的墙和地面贴的是白瓷砖，装有坐便器，洗澡用的是电热水器……”

　　乍一看，卫生间除了干净整齐，并无特别之处，但对于该村的村民来说，这可是一个不小的改变！去年，马岭村以“厕所革命”“清洁家园”“垃圾清零”为抓手，实现村民“改厕”，还新建了公厕。

　　“大家不再用旱厕，改用抽水马桶，没有臭味和污水，日子过得舒坦多了！”杜金玲笑道，“改厕”改出新生活，马岭村的“颜值”和“气质”直线提升……

　　杜金玲家的门口原是一条2米多宽的土路，一过汽车，尘土飞扬。去年，这条土路变成了6米多宽的柏油路，不仅能过车，还成了村民的“健身步道”。前不久，马岭村开展“百人健步走”活动，村民统一着装，喊着口号，沿着这条路健步走，大家边锻炼边欣赏村貌，劲头很足。

　　路对面是新建的幸福公园，公园旁边有公厕、书屋等配套设施。跟着杜金玲的步伐，记者走进了幸福公园，只见园内栽种着白皮松、丁香、樱花等植物，绿意盎然，600米的健身步道蜿蜒其中。“这里原来是旱厕和垃圾场，臭气熏天。现在成了村民的后花园，处处花草香，俺就像住在公园里一样。”杜金玲笑着说。

　　村民的幸福生活，离不开原汁原味的乡土文化。在杜金玲的指引下，记者来到了一座古朴的院落。这是马岭村的乡愁馆，馆内摆放着村民捐赠的四方桌、长条凳、织布机、纺花车等物件，令人仿佛“穿越”时空，回到几十年前的农村。“每次来到乡愁馆，我都想起以前的生活。”杜金玲说。

　　记者参观的最后一站，是正在建设的马岭村石磨面粉厂，大型机器已经到位，过不了多久，这里就会响起机器的轰鸣声。“村里的光伏发电站每年能为村里增加50万元的集体收入，等石磨面粉厂建好，村集体收入还能增加10万元。”杜金玲很自豪，村子变美了，大家的生活变好了。向外人介绍马岭村，杜金玲信心十足。(记者 何奕儒 实习生 朱奕璇 王奕菲 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 重磅！洛阳将集中清理城市区内“僵尸...
  • 洛阳保障性住房“幸福城”靓姿初现
  • 洛阳考古界隔空喊话钟芳蓉：欢迎来“...
  • 定了！洛阳社区卫生服务中心也要建发...
  • 每人2000元！洛阳发放求职创业补贴 开...
  • 27项比赛 持续至11月！洛阳市第二届全...
  • 诚信经营！洛阳多个市场、企业和商户...
  • 李亚在全市地企合作2020年第二次联席...
  • 中国邮政储蓄银行洛阳市分行公告
  • 老城区人民法院公开宣判一起涉恶案件
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月3日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛龙区康乐游园建成开...
    “洛阳造”车轮钢圈远...
    【组图】“十五的月亮...
    伊滨区伊河湿地：生态...
    精彩热帖

    古城丽影

    抢地盘

    谷水赶会

    雨后洛阳美如画
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605