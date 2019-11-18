幸福马岭的“文化底色”（出彩洛阳 圆梦小康）

乡愁馆、家风家训馆、幸福公园、乡村书屋、农耕文化街……一个村子竟有这么多可以逛的景点！走进孟津县常袋镇马岭村，您要放慢脚步，边走边看，稍不留神或许就错过一景。

乡愁馆一角

乡愁馆、家风家训馆、幸福公园、乡村书屋、农耕文化街……一个村子竟有这么多可以逛的景点！走进孟津县常袋镇马岭村，您要放慢脚步，边走边看，稍不留神或许就错过一景。

马岭村是当地乡村振兴示范点之一，曾入选“第二届中国美丽乡村百佳范例”。村子名气大，来参观的游客络绎不绝，不少村民变成导游，带着游客逛村子品乡愁。

近日，记者在马岭村采访时，遇到了村民杜金玲。他主动当起导游，带记者参观了他家的新房。

杜金玲家的房子建成不久，宽敞明亮。卫生间在正门一侧，他打开门，大方地介绍起来：“卫生间的墙和地面贴的是白瓷砖，装有坐便器，洗澡用的是电热水器……”

乍一看，卫生间除了干净整齐，并无特别之处，但对于该村的村民来说，这可是一个不小的改变！去年，马岭村以“厕所革命”“清洁家园”“垃圾清零”为抓手，实现村民“改厕”，还新建了公厕。

“大家不再用旱厕，改用抽水马桶，没有臭味和污水，日子过得舒坦多了！”杜金玲笑道，“改厕”改出新生活，马岭村的“颜值”和“气质”直线提升……

杜金玲家的门口原是一条2米多宽的土路，一过汽车，尘土飞扬。去年，这条土路变成了6米多宽的柏油路，不仅能过车，还成了村民的“健身步道”。前不久，马岭村开展“百人健步走”活动，村民统一着装，喊着口号，沿着这条路健步走，大家边锻炼边欣赏村貌，劲头很足。

路对面是新建的幸福公园，公园旁边有公厕、书屋等配套设施。跟着杜金玲的步伐，记者走进了幸福公园，只见园内栽种着白皮松、丁香、樱花等植物，绿意盎然，600米的健身步道蜿蜒其中。“这里原来是旱厕和垃圾场，臭气熏天。现在成了村民的后花园，处处花草香，俺就像住在公园里一样。”杜金玲笑着说。

村民的幸福生活，离不开原汁原味的乡土文化。在杜金玲的指引下，记者来到了一座古朴的院落。这是马岭村的乡愁馆，馆内摆放着村民捐赠的四方桌、长条凳、织布机、纺花车等物件，令人仿佛“穿越”时空，回到几十年前的农村。“每次来到乡愁馆，我都想起以前的生活。”杜金玲说。

记者参观的最后一站，是正在建设的马岭村石磨面粉厂，大型机器已经到位，过不了多久，这里就会响起机器的轰鸣声。“村里的光伏发电站每年能为村里增加50万元的集体收入，等石磨面粉厂建好，村集体收入还能增加10万元。”杜金玲很自豪，村子变美了，大家的生活变好了。向外人介绍马岭村，杜金玲信心十足。(记者 何奕儒 实习生 朱奕璇 王奕菲 文/图)