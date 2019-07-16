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洛阳这些退役路灯再“上岗” 实现了城市资源循环利用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-05 08:27
小巷夜晚亮堂堂

　　3日晚，熊福荣家门口的小巷里，新装的路灯照亮了他脚下的路。“走到哪儿都是亮堂堂的，真好！”熊福荣的称赞，代表了附近群众的心声。

　　熊福荣家所处的操场街，位于老城区东南隅街道办事处东城门社区，长不足百米，居民不到10户，是一条典型的小巷。

　　由于人少巷不深，路灯一直没有覆盖。今年4月，东南隅街道办事处在“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨活动中征求群众意见时，了解到大家对小巷安装路灯的需求十分迫切。

　　根据群众呼声，该办事处在全面排查后发现，这些小巷都存在长度不长、户数不多等问题，如果大范围安装路灯，投资较大。

　　如何既能满足群众需求，又能有效减小投资？该办事处积极向上级城市管理和市政设施管理部门汇报。经过协商，该办事处争取来一批在近年城市主次道路提升中拆掉的路灯。

　　根据老城历史文化街区保护实际需求，该办事处对路灯因地制宜进行了“微改造”：有些亮度不够的，更换为LED节能灯泡；有些在小巷安装距离短的，采用“少灯杆、多灯头”设计，在一个灯座上加装灯头，在满足亮度的基础上有效减少灯杆用量；有些在历史文化街区核心区段安装的，增加牡丹、仿古装饰等元素，使其更符合老街老巷的韵味……

　　就这样，这批退役路灯在经过“微改造”后重新“上岗”，继续为城市建设发挥作用。

　　在近年的城市建设提质中，一些退役的路灯、护栏等“城市家具”如何发挥余热，是提升城市精细化管理水平的一个课题。

　　“对一些保存尚好的退役路灯进行再利用，正是我们积极践行绿色发展理念、实现‘城市家具’循环利用的一次有益尝试。”该办事处党工委书记尚凤辉表示，用最低成本实现小巷路灯全覆盖，不仅照亮了居民回家的路，更为洛邑古城、十字街等大力发展夜经济提供了安全保障和支撑。

　　今年以来，该办事处分两批给鼎新街、正义街、操场街等23条小巷装了80余盏路灯。有些仅有一两户居民的小巷，夜晚也变得亮堂堂的。

　　“微改造”后再“上岗”，照亮了居民家门口的“最后一米”，实现了城市资源循环利用，退役路灯在新的岗位上书写着新故事。(记者 李东慧 实习生 王龙飞 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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