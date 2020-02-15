大雨中救人泡坏皮鞋 救人者称“救人要紧”

大雨中，两名酒店员工冒雨多次到积水处救助被困的路人……3日下午，孟津县这感人的一幕被网友拍成视频上传到抖音平台后，引来数千名网友点赞，他们称这两名酒店员工是“风雨中最帅的身影”。昨日，记者联系上了视频中的酒店员工。

大雨中，两名酒店员工冒雨多次到积水处救助被困的路人……3日下午，孟津县这感人的一幕被网友拍成视频上传到抖音平台后，引来数千名网友点赞，他们称这两名酒店员工是“风雨中最帅的身影”。昨日，记者联系上了视频中的酒店员工。

3日16时30分许，孟津县突降大雨，会盟大道一处路段出现短时积水，积水最深处超过了膝盖，多名骑电动车的路人被困在湍急的水流中，有的停在路边的电动车被水流冲倒。在网友提供的视频中，一名身穿蓝色工装、黑色西裤的男子冒雨多次往返，帮助被困路人把车推到路边安全区域，而其全身早已被淋湿。随后，另一名相似穿着的男子也参与到救人过程中。短短的几段视频，在抖音平台累计获得3000多名网友点赞。

根据视频信息，记者与维也纳3好酒店孟津会盟大道店取得联系。前台工作人员证实，网传的救人者确实是该酒店的员工，一名是安保部经理孙闻超，另一名是刚入职的新员工韩红伟。

孙闻超说，当时路上的积水水流太急，有一个路人连人带车被冲走10多米，如果不帮忙，这些路人很可能会有生命危险。“这样的极端天气，遇到被困路人，咱只是顺手拉一把，换成别人也会这么做的，当时在我们酒店入住的客人也参与了救人。”孙闻超说。

记者了解到，在当天的施救中，孙闻超因为救人浑身湿透，还泡坏了自己价值300多元的皮鞋，对此，他豪爽地回应道：“鞋坏了没事，救人要紧！”该酒店负责人表示，将对救人的员工进行通报嘉奖。（记者 王博东）