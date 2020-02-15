王飞深入洛龙区、涧西区和西工区调研影院复工情况

昨日下午，市委常委、宣传部部长王飞深入洛龙区、涧西区和西工区调研影院复工情况。 昨日下午，市委常委、宣传部部长王飞深入洛龙区、涧西区和西工区调研影院复工情况。 王飞先后来到正大乐影城、卢米埃洛阳王府井影城和奥斯卡国际影城纱厂路店，实地察看影院防控措施落实情况，详细了解复工后影院运营现状。她指出，要深入贯彻落实习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，按照中央、省、市有关部署，精准科学做好疫情防控各项工作，稳妥有序推进电影院恢复开放。各影院要按照思想认识到位、防控措施到位、责任落实到位、应急处置到位的要求，扎实做好场所消毒、体温检测、实名登记、员工管理、物资储备、设备维护、安全排查、完善制度等工作，为群众营造安全放心的观影环境。相关职能部门要切实履行好管理职责，强化常态化防控条件下的日常监管，密切关注影院疫情防控和复工经营情况。要扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务、实施“五提”行动，结合“联企入企惠企助企”活动，抓好惠企政策落实，引导市场主体坚定信心，帮助影院有序复工，促进电影产业持续稳定健康发展。(记者 李冰)