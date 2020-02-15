省农业农村厅出台政策支持洛阳加快建设副中心

“三农”向好，全局主动。日前，省农业农村厅出台《关于支持洛阳加快建设中原城市群副中心城市推进乡村振兴战略实施的意见》，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，围绕乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴“五大振兴”，明确了一揽子高含金量的政策举措，大力支持洛阳高质量推进乡村振兴战略实施。

“三农”向好，全局主动。日前，省农业农村厅出台《关于支持洛阳加快建设中原城市群副中心城市推进乡村振兴战略实施的意见》，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，围绕乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴“五大振兴”，明确了一揽子高含金量的政策举措，大力支持洛阳高质量推进乡村振兴战略实施。

实施产业振兴行动

●在扛稳粮食安全重任方面，支持洛阳建设优质专用小麦生产基地。推动国家农机装备创新中心建设，加快信息化与机械化融合，推动机械化生产与农田建设相适应。支持洛阳建设山区旱作、节水农业提质增效示范工程试点，把小浪底南岸灌区、洛宁故县水库灌区耕地纳入高标准农田建设规划。

●在深化农业供给侧结构性改革方面，支持洛阳立足自然资源禀赋，按照布局区域化、生产标准化、发展产业化、经营规模化要求，打造“一县一业”“一乡一特”“一村一品”特色产业发展格局。支持宜阳、嵩县、汝阳建设优质蔬菜(食用菌)基地，支持洛宁建设优质苹果基地，支持嵩县、汝阳、洛宁、新安建设道地中药材生产繁育基地。支持伊川、宜阳、新安、汝阳等县逐步纳入生猪调出大县范围，给予政策服务和支持。支持洛阳西部山区高山渔村高质量发展，打造以冷水鱼为主的特色休闲渔业产业，建设水产品良种基地、水生动物疫病防控监测区域中心、水库渔港码头。指导洛阳培育国家级优势特色产业集群。支持洛阳-布哈拉农业综合示范区建设。

●在发展沟域经济方面，支持洛阳全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，建设沟域经济示范带、农业结构调整和特色农业发展示范区、产业融合先导区等。

●在发展现代农产品加工流通业方面，支持洛阳以现代农业产业园建设为载体，加快冷链物流设施建设，发展数字农业，建设数字乡村。支持洛阳创建现代农业产业园、农业产业强镇。

●在发展现代种业方面，支持洛阳种(苗)生产基地建设，重点建设低温种子库、检测实验室、品种测试点等田间工程，以及实验室分析设备、农机具等购置，提高良种生产和供应能力。支持宜阳生猪制(繁)种基地建设，加快动物疫苗研发和利用。

实施人才振兴行动

●指导洛阳建立农村人才联动培训机制，构建机构完整、职能完善、制度完备的专业化培训体系。

●支持洛阳加强基层农业技术推广服务中心建设，壮大农业技术推广队伍，提升服务能力。

●实施新型农业经营主体培育行动，加强家庭农场和农民合作社建设，分类别、多批次开展乡土实用人才、高素质农民培训。

实施文化振兴行动

●指导洛阳开展乡村文化建设，传承弘扬黄河文化和河洛农耕文明，积极推动“农业+文化+旅游”融合发展，讲好“黄河故事”，留住河洛乡愁。

●支持洛阳办好农民丰收节，展示农村改革发展的巨大成就，提升农民的荣誉感、幸福感、获得感。

实施生态振兴行动

●支持洛阳加快农业绿色发展，推进农业投入品减量增效，支持“新安樱桃”“伊川小米”“汝阳香菇”等洛阳“土字号”“乡字号”特色农产品地理标志认证，大力发展绿色食品，积极培育“地理标志+绿色食品”的用标产品。

●支持洛阳开展农村人居环境整治，建设农村垃圾分类、污水治理、畜禽粪污治理、闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点。支持洛阳创建农业绿色发展先行区。

实施组织振兴行动

●支持洛阳发展壮大村级集体经济，拓宽村集体增收渠道。

●支持洛阳创建全国乡村治理示范村镇，培育一批乡村治理典型。加强对孟津县全国乡村治理体系建设试点县指导。（记者 白云飞 实习生 王龙飞 通讯员 王勇 牛金涛）