在洛阳-格力中国智造高峰论坛上 嘉宾建言献策

1日下午，在以“匠心格力·智造洛阳”为主题的洛阳-格力中国智造高峰论坛上，中国科学院院士、清华大学机械工程学院院长雒建斌，格力电器董事长兼总裁董明珠，中信重工董事长俞章法，中航光电董事长郭泽义，钛媒体集团国际事务合伙人杨锐等重磅嘉宾建言献策，共同探讨如何推进制造业高质量发展，为我市制造业高质量发展建言献策。洛阳日报特摘取部分嘉宾观点，以飨读者。

洛阳-格力中国智造高峰论坛现场 记者 鲁博 摄

1日下午，在以“匠心格力·智造洛阳”为主题的洛阳-格力中国智造高峰论坛上，中国科学院院士、清华大学机械工程学院院长雒建斌，格力电器董事长兼总裁董明珠，中信重工董事长俞章法，中航光电董事长郭泽义，钛媒体集团国际事务合伙人杨锐等重磅嘉宾建言献策，共同探讨如何推进制造业高质量发展，为我市制造业高质量发展建言献策。洛阳日报特摘取部分嘉宾观点，以飨读者。

>谈创新

企业要掌握核心技术

董明珠：随着互联网时代到来，制造企业要考虑怎么样才有市场。虽然疫情以来中央提出了“六稳”“六保”等一系列措施，但如果企业不能打造满足市场要求的产品，那什么都没用。

不能掌握核心技术，就称不上是一个优秀的企业。我们做企业赚钱不是放在口袋里面，而是更愿意拿出来，培养自己的团队，培养自己的优秀研发人员。企业家爱国情怀表现在你愿意舍得搭建平台，为我们国家培养优秀的、创造财富的、创造先进技术的年轻人，给他们更大的空间。

>谈直播

直播是企业进行文化交流的途径

董明珠：我们直播，实际上不是为了卖东西而卖东西。希望通过直播展示我们之间的文化交流。我们做直播是要把最好的产品展示给别人，给消费者一个承诺。这个很单纯的想法，是我这几年来一直为格力电器代言的原因。

>谈民营企业

应大力扶持民营企业

雒建斌：民营企业具备非常强的生命力和创新精神。从国家和政府层面来说，应该大力扶持民营企业；从技术角度来谈，扶持一批这样的新型创新企业，是国家创新的动力，也是未来的发展方向。

最近有观点说中国高校的教授应该参与到国家高新技术、核心技术研究当中。这句话对了一半，错了一半。高校教师要坐冷板凳，要真正地研发出成果；但如果只是坐冷板凳，可能技术会永远沉淀在实验室，不能走向实践。

>谈工匠精神

高质量发展离不开工匠精神

俞章法：高质量发展离不开工匠精神。如果一个员工没有工匠精神，就不可能有知识的积累。我们做制造业如果没有长期积累，是难以满足客户需求的。

工匠精神是制造业的根本。根据工匠精神，我们提出“同等质量下成本最低，同等成本下质量最好”。下一步，中信重工还会把工匠精神作为企业根本，把产品做好。

>谈科技转化

打造新型研发机构是重要途径

雒建斌：如何把科技快速转化成社会上可用可制造的产品，是全社会关注的问题。要积极设立新型研发机构，这种研发机构既能做技术开发，又能跟企业对接，同时还有孵化企业的功能。

郭泽义：作为工业企业，我们更多的就是做应用技术开发，把一些可以做成工业产品的技术，根据需要快速实现产业化。希望我们的科研院所和高校积极牵头，加强产学研合作。

“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会现场 记者 曾宪平 摄

>谈人才

要用好人才，给予其平台空间

俞章法：人才对于中国的发展最为重要。作为企业，留住人才的核心因素是创新氛围，给予其平台空间，看人才是否能够发挥自身的价值。

董明珠：要留住人才，我觉得没有钱不行，但钱不是唯一条件。要培育人才，企业文化建设很重要，其中诚信是基础。

杨锐：要从基础教育，从法律道德、舆论监督和立法，多管齐下，来培养诚信。

>谈信心

要把企业做成健康细胞

董明珠：在当下，首先还是要有自信心，即使有天大的困难，也得去克服它，我们不能因为问题而退缩。我们企业一定要把自己做成整个社会体系里的一个细胞，力所能及把这个细胞做成健康的。如果每一个细胞都健康，国家就不存在问题。

>谈绿色发展

安全环保是企业共识

郭泽义：现在企业界对环保的认识，每过一年都有一个很大的提升。作为一家制造企业，我们不仅要零排放，还要实现在所有生产过程当中，对社会有危害的因素最小。

俞章法：在我们企业，安全环保同样深入人心。现在客户已经把绿色、节能、环保作为评价产品的重要指标。我们都希望能做成一个健康的细胞，这个健康细胞必须是安全环保的。

杨锐：绿色环保体现了企业家的社会责任感。推广环境保护和绿色产品研发是不需要去太多计算成本的，这是一种公共的良知、公共的社会责任。

董明珠：我们在制造过程当中实现了绿色环保，关键给消费者带去的产品也要符合绿色环保标准。从长远来看，针对好多家电废弃以后对环境造成污染，我们正在做国际一流再生资源公司，把废品变成新的资源，这也是一种绿色环保。

>谈5G

抓住5G发展机遇，为转型升级提供支撑

董明珠：我们在洛阳建设全智能化、全绿色化工厂，如果没有5G这样的互联网技术支撑是实现不了的。在生产过程中，我们通过自动化生产，对质量的控制更加精准。

俞章法：5G确实是一个大趋势，它对制造业有冲击，也提供了巨大的机会。其中，通过数字设计，我们能够验证给客户做的项目是不是达到效果，能够借助5G技术为客户打造智能工厂，使装备制造生产管理过程智能化，有效提高生产效率。当前洛阳正在大力推广5G，企业要抓住这个机遇，为转型升级提供支撑。

郭泽义：5G是新基建之首。5G建设是一个很好的机遇，我们企业可以更好地拓展市场空间。相信5G建设未来能够为我们企业的运营，为工业互联网，为我们智能化的、柔性的，全产业链的制造，提供一个不可想象的空间。（记者 李迎博 陈曦）

相关链接

嘉宾金句选登

董明珠

董明珠

●我是这个企业的董事长，我卖产品，这个产品跟我讲的不一样，你可以找我。

●让服务的对象满意，就是新技术。

●我感觉洛阳是一个很温柔的城市。

●企业赚钱是很重要。但是有时候还是要放弃一点。

雒建斌

雒建斌

●扶持一批新型创新企业，是国家创新动力，也是未来的发展方向。

●经济实力放在那里，我估计未来二十到三十年，中国就会有一批(重磅)人才出来。

俞章法

俞章法

●企业就是要为国家民族复兴、为老百姓生活水平提高做出努力。

●企业家要有爱国情怀，当企业家关键是把自己的事做好。

●企业家做代言，代言的一是产品品质，二是企业诚信。

郭泽义

郭泽义

●零排放现在不是高要求，而是最低要求。

●5G技术将我们企业运营，为工业互联网，为打造将来智能化的、柔性的，全产业链的制造，提供一个不可想象的空间。

杨 锐

杨锐

●科技是一种生态。

(本组文字由记者 李迎博 陈曦 整理图片由记者 鲁博 摄)