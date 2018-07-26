洛阳市发布校外培训机构“白名单” 共涉及577家培训机构

记者2日从市教育局获悉，《洛阳市校外培训机构白名单》正式发布，共涉及全市各县(市)区577家培训机构。市教育局有关负责人提醒，广大市民要谨慎选择培训机构，并签订培训服务协议，以便维护自身合法权益。

记者2日从市教育局获悉，《洛阳市校外培训机构白名单》正式发布，共涉及全市各县(市)区577家培训机构。市教育局有关负责人提醒，广大市民要谨慎选择培训机构，并签订培训服务协议，以便维护自身合法权益。

近期，我市还下发了《关于进一步规范中小学生校外培训服务的通知》，对校外培训机构的办学资质和条件进行了明确规定：同一培训时段内，培训机构的生均面积不得低于3平方米；机构必须有相对稳定的师资队伍，从事相关学科知识培训的教师应具有相应教师资格证；机构开展的学科类培训内容、班次、招生对象、进度、上课时间等要向社会公布，应实事求是地制定招生简章、制作招生广告，自觉接受社会监督。

市教育局有关负责人表示，对于此次发布的“白名单”，我市将严格采取动态管理制度，畅通群众举报渠道，积极受理、严肃查处违反培训合同约定的行为。对没有落实培训服务合同的校外培训机构，一经查实，限期整改，整改不到位的将从“白名单”中删除，并及时向社会公布。(记者 孟山)

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