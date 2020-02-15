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把握“变”与“新” ——二论在危机中育新机、于变局中开新局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-03 08:26

　　与河南移动等4家电信企业牵手发力“5G+”，拥抱数字经济新浪潮；国产首台新一代悬臂式硬岩掘进机下线，跨出“洛阳制造”高端化新步伐；“古都夜八点”让直播成为文旅消费的标配，点亮洛阳“新夜态”……当下的河洛大地，一幕幕识变求变、变中开新的生动场景不断涌现，激荡起城市发展“加速跑”的自信与豪情。

　　面对国际环境不稳定性不确定性明显增加、国内发展不平衡不充分挑战，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，成为我国经济发展新共识。这一重大转变，必将成为区域竞争力创新力提升和重塑的重大机遇，为我们新一轮发展锚定新航向。作为副中心城市，洛阳能否把握“变”与“新”，在变中识大势、抓机遇，不但关乎加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，更成为未来能否成功领跑的关键。

　　“明者因时而变，知者随事而制。”“变”是趋势、是大环境，“新”是活力、是增长点。不在“新”中蜕变，就会在“变”中被淘汰。只有顺势而为，抓住新机遇，让产业和技术创新形成更多新增长点，才是成功之道。中信重工成功研制国内首款防疫消毒机器人，国家农机装备创新中心发布中国首台5G+氢燃料电动拖拉机，格力投产填补洛阳家用空调工业空白……2020年“上半场”，正是一个个变中求新、变中突破，“变不可能为可能”，汇合成洛阳经济的“出谷转正”，让新技术新模式新业态成为“副中心”的最大底气。

　　身处危机变局，目光穿透眼下的危机，就能洞察前方的良机。“国内国际双循环”之下，数字经济、智能制造等战略性新兴产业发展的风口已经到来，善于在变中识势、抢抓机遇，善于在危中取机、化危为机，就可能避开同质化竞争，实现“弯道超车”甚至“换道超车”。当前，尤其要抓住疫情倒逼机制持续发力等机遇，加快推进新基建、布局新产业、培育新消费、形成新动能、厚植新优势，重塑中长期经济增长动力，奋力开拓经济发展“新蓝海”。

　　道已变，术亦变。咬定“创新”不放松，坚持“求变”不泄劲，洛阳经济就能在复杂多变的形势中站稳脚跟、向上生长，在变与不变中拥抱未来！(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利]
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