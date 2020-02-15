河南省高招录取将于8月8日至9月12日进行

今日18时，河南省高招第二次志愿填报结束，共涉及本科一批、特殊类型批、地方专项计划批、艺术本科A段、艺术本科B段等批次，是规模最大，涉及考生最广、批次最多的一次志愿填报。

今日18时，河南省高招第二次志愿填报结束，共涉及本科一批、特殊类型批、地方专项计划批、艺术本科A段、艺术本科B段等批次，是规模最大，涉及考生最广、批次最多的一次志愿填报。 今日18时，河南省高招第二次志愿填报结束，共涉及本科一批、特殊类型批、地方专项计划批、艺术本科A段、艺术本科B段等批次，是规模最大，涉及考生最广、批次最多的一次志愿填报。志愿填报结束后，何时能看到录取结果？省招办有关负责人就此问题进行了回应。 据介绍，河南省2020年高招录取工作从8月8日开始到9月12日结束，历时一个多月，各批次录取时间及征集志愿时间，按时间先后顺序排列如下。 8月8日至8月9日 录取：本科提前批、体育本科批 8月8日至8月10日 录取：专升本批、对口本科批 8月8日至8月11日 录取：艺术本科提前批 8月10日 录取：国家专项计划批体育本科 8月11日8:00至18:00 征集志愿：本科提前批、国家专项计划批、体育本科批、专升本批、对口升学批 8月12日8:00至12:00 征集志愿：艺术本科提前批 8月14日至8月17日 录取：艺术本科A段 8月15日至8月20日 录取：本科一批(含高校专项、高水平运动员、高水平艺术队等特殊类型批) 8月18日8:00至18:00 征集志愿：艺术本科A段 8月20日至8月21日 录取：地方专项计划批 8月21日至8月23日 录取: 艺术本科B段 8月22日8:00至18:00 征集志愿：本科一批、地方专项批 8月24日8:00至18:00 征集志愿：艺术本科B段 8月26日至8月30日 录取：本科二批 8月31日8:00至18:00 征集志愿：本科二批 9月3日至9月5日 录取：专科提前批、体育专科、艺术专科、对口专科 9月6日 征集志愿：专科提前批、体育专科、艺术专科、对口专科 9月9日至9月11日 录取：高职高专批 9月12日8:00至18:00 征集志愿：高职高专批(洛报融媒记者 孟山)