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河南省高招录取将于8月8日至9月12日进行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-02 15:01

　　今日18时，河南省高招第二次志愿填报结束，共涉及本科一批、特殊类型批、地方专项计划批、艺术本科A段、艺术本科B段等批次，是规模最大，涉及考生最广、批次最多的一次志愿填报。志愿填报结束后，何时能看到录取结果？省招办有关负责人就此问题进行了回应。

　　据介绍，河南省2020年高招录取工作从8月8日开始到9月12日结束，历时一个多月，各批次录取时间及征集志愿时间，按时间先后顺序排列如下。

　　8月8日至8月9日 录取：本科提前批、体育本科批

　　8月8日至8月10日 录取：专升本批、对口本科批

　　8月8日至8月11日 录取：艺术本科提前批

　　8月10日 录取：国家专项计划批体育本科

　　8月11日8:00至18:00 征集志愿：本科提前批、国家专项计划批、体育本科批、专升本批、对口升学批

　　8月12日8:00至12:00 征集志愿：艺术本科提前批

　　8月14日至8月17日 录取：艺术本科A段

　　8月15日至8月20日 录取：本科一批(含高校专项、高水平运动员、高水平艺术队等特殊类型批)

　　8月18日8:00至18:00 征集志愿：艺术本科A段

　　8月20日至8月21日 录取：地方专项计划批

　　8月21日至8月23日 录取: 艺术本科B段

　　8月22日8:00至18:00 征集志愿：本科一批、地方专项批

　　8月24日8:00至18:00 征集志愿：艺术本科B段

　　8月26日至8月30日 录取：本科二批

　　8月31日8:00至18:00 征集志愿：本科二批

　　9月3日至9月5日 录取：专科提前批、体育专科、艺术专科、对口专科

　　9月6日 征集志愿：专科提前批、体育专科、艺术专科、对口专科

　　9月9日至9月11日 录取：高职高专批

　　9月12日8:00至18:00 征集志愿：高职高专批(洛报融媒记者 孟山)
[ 责任编辑：李娜（见习）]
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