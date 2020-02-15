洛阳隆中重工机械公司：加大科技研发力度 环保产品远销海外

昨日，在洛阳隆中重工机械有限公司生产车间里，工人们正在加紧生产环保设备产品。

昨日，在洛阳隆中重工机械有限公司生产车间里，工人们正在加紧生产环保设备产品。

该公司位于孟津县常袋镇，是一家专业从事环保洗砂设备及污水污泥处理设备的研发、生产与销售的国际化企业。近年，公司坚持以先进技术支撑高端产品赢得市场，自主研发生产的洗砂回收一体机、零排放系统、细砂回收机、尾矿干排、三氢过滤体等系列产品，广泛用于采矿、冶金、建筑、化工、钢铁等行业，产品远销欧洲、大洋洲、北美、南美等地区，确保经济效益稳步提升。(记者 梅占国 通讯员 郑战波 杨世伟 摄)