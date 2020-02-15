洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳隆中重工机械公司：加大科技研发力度 环保产品远销海外
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-31 08:35

　　昨日，在洛阳隆中重工机械有限公司生产车间里，工人们正在加紧生产环保设备产品。

　　该公司位于孟津县常袋镇，是一家专业从事环保洗砂设备及污水污泥处理设备的研发、生产与销售的国际化企业。近年，公司坚持以先进技术支撑高端产品赢得市场，自主研发生产的洗砂回收一体机、零排放系统、细砂回收机、尾矿干排、三氢过滤体等系列产品，广泛用于采矿、冶金、建筑、化工、钢铁等行业，产品远销欧洲、大洋洲、北美、南美等地区，确保经济效益稳步提升。(记者 梅占国 通讯员 郑战波 杨世伟 摄)

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
        大夏天做饭，常要搞得汗流浃背。有啥菜既足够“硬”，又做法简单、味美可口？正巧，前两天我去一同学家，临...
  • ·白灼吃，生菜又脆又爽
  • ·洛宁张氏卤肉：名门席上菜 香飘数百年
  • ·跟团跨省游 脚步慢慢走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 哥哥707分，弟弟673分 伊川双胞胎“学...
  • 洛宁至洛阳高速客车、城际公交票价调整
  • 格力全国巡回直播洛阳站活动明日开幕 ...
  • 刘宛康到伊滨区、偃师市调研
  • 基本养老金涨啦！洛阳逾40万名退休人...
  • 洛阳发布雷电黄色预警 局地将伴有短...
  • 厉害了！洛阳开建一个国家级质量检测...
  • 关林：万里茶道情感凝聚点（万里茶道...
  • “鲲龙”海上成功首飞 洛阳这家企业...
  • 南昌路牡丹广场至丽春路段将围挡施工
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月30日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛宁至洛阳高速客车、...
    洛阳新建、改扩建农村...
    洛阳这个社区开放日，...
    一床破被子里掉落近四...
    精彩热帖

    视野

    古城寻梦

    荷影

    凤湖上的步行球
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605