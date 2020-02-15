心够坚定，哪里都可乘风破浪（洛谭说事）

近日，2020年高考放榜，洛阳一批高分考生分享了学习经验，引来众人围观。高考向来是几家欢喜几家愁，鱼跃龙门者，自然迎来人生的一次小巅峰，但成绩不理想者，也不必灰心沮丧，因为现在早已不是“千军万马过独木桥”的时代了，只要你在人生的道路上保持冲刺状态，定能乘风破浪。

近日，2020年高考放榜，洛阳一批高分考生分享了学习经验，引来众人围观。高考向来是几家欢喜几家愁，鱼跃龙门者，自然迎来人生的一次小巅峰，但成绩不理想者，也不必灰心沮丧，因为现在早已不是“千军万马过独木桥”的时代了，只要你在人生的道路上保持冲刺状态，定能乘风破浪。

高考是什么？它是人生的一个节点，决定你在接下来的几年时间里，会去什么地方学习，会见到什么人，既是一段历程的结束，也是一个全新的开始。对于毕业生来说，意味着要对自己的人生和行为负责，这种负责不仅是学业上的，也是身体上、精神上的。也就是说，你的未来会怎样，不能仅仅用高考成绩来衡量。因为高考试卷的标准答案往往只有一个，但人生没有标准化模式，任何一个节点都可能让你走上巅峰，关键就在于你的态度。

有人说，高考是一道人生分水岭，有时也并非如此。成绩优异者，千万不要以为人生可以一劳永逸，到了大学你会发现，比你优秀的人大有人在，你还需要像过去一样努力拼搏；成绩不理想者，也不要灰心失望，要知道一次失利不算什么，关键是要以青春奋斗之姿，去追求理想人生。

天下所有父母的心愿，都是望子成龙、望女成凤，很多人也许从出生的那一刻起，就被家庭寄予了各种不凡的期望，孩子们也慢慢有了不凡的期待。可是，绝大多数人都会经历愿望“落地”的过程，都会面临自己原来很平凡的现实。所以，无论是上高职高专、普通本科，还是上“双一流”的重点院校，都会在原来基础上自我成长。而你面对人生的态度，远远比高考分数重要得多。只要足够坚定，你同样可以拥有一个精彩的人生。

高考散场，青春正好。高考之后的人生，没有父母的日夜陪伴，没有老师的时刻叮咛，更多的时候需要你一个人面对人生的峰峦叠嶂。因此，在今后的道路上，你的努力拼搏有几分，你的人生就会出现多少个可能。(新闻观察员 洛谭)