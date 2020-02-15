王城大道快速路部分路段要围挡施工 将影响这些区域出行

7月30日，记者从市交警支队获悉，接建设单位通知，王城大道快速路北延段建设工程将于8月1日起实施，8月1日至9月30日，王城大道快速路的机场路立交北端至连霍高速洛阳站站前广场段将全线封闭施工。

7月30日，记者从市交警支队获悉，接建设单位通知，王城大道快速路北延段建设工程将于8月1日起实施，8月1日至9月30日，王城大道快速路的机场路立交北端至连霍高速洛阳站站前广场段将全线封闭施工。

该段道路全线封闭后，过往车辆可通过瀍源大道、洛吉快速通道、小浪底大道、金水大道(原小浪底专线)、洛孟路、邙岭大道(老310国道)、洛麻线等道路绕行。

沿连霍高速由东向西行驶，拟在连霍高速洛阳站下站的车辆，可从二广高速瀍河站，连霍高速洛阳东站、孟津站等站口下站，再通过地面道路绕行；沿连霍高速由西向东行驶，拟在连霍高速洛阳站下站的车辆，可从宁洛高速涧西站、周山站等站口下站，再通过地面道路绕行。

沿王城大道快速路由南向北前往孟津方向车辆，可通过邙岭隧道进入飞机场方向后，沿机场路——洛麻线——金水大道(原小浪底专线)前往孟津方向；或通过邙岭隧道匝道进入邙岭大道(老310国道)，向东绕行洛吉快速通道、洛孟路或向西绕行金水大道(原小浪底专线)前往孟津方向。

从孟津县前往市区方向的车辆，可提前沿桂花大道、会盟大道进入洛吉快速通道，再进入市区；也可沿小浪底大道进入瀍源大道后，通过洛吉快速通道进入市区；还可通过洛孟路、金水大道(原小浪底专线)进入市区。

宏进农批市场货运车辆以东进北出的形式进出市场。进入路线为：沿洛吉快速通道由北向南行驶——右转进入宏进农批市场。出市场路线为：宏进农批市场——祥云路——国花路——邙岭大道(老310国道)——金水大道(原小浪底专线)——新310国道。

钢材城货运车辆以南进西出的形式进出市场。进入路线为：洛孟路——邙岭大道(老310国道)——邙岭大道地面道路(右转)——进入钢材城。出市场路线为：钢材城——钢材城内部道路(右转)——进入洛吉快速通道向北——新310国道。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)