王城大道快速路何时能通公交车？丨百姓呼声每日简报

7月29日0时--7月29日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计294条，已回复的帖子74条，未回复帖子220条。其中，市教育局、市城市管理局、市公交集团、新奥华油燃气公司、偃师市、高新区、涧西区等单位回复积极。

7月29日0时--7月29日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计294条，已回复的帖子74条，未回复帖子220条。其中，市教育局、市城市管理局、市公交集团、新奥华油燃气公司、偃师市、高新区、涧西区等单位回复积极。

【热帖】

· 洛浦公园瀛洲桥至凌波桥段经常有汽车驶入

· 王城大道快速路何时能通公交车？

· 网友发帖称第二实验中学强制高中入校男生剪寸头

· 幼升小民办学校摇号未摇中会影响公办学校录取吗？

· 低保证、残疾证使用天然气有哪些优惠政策？

· 春城路河洛路至滨河北路两侧树下蚊虫较多

· 洛轴生活区收取的停车服务费是否合规？

· 洛龙区开元双语幼儿园以开设特色课程为由乱收费

· 周山大道建设会拆迁上海市场吗？

· 栾川县的学生如何查询中考成绩？

· 偃师市区主干道道路损坏严重无人修整

【已回复】

1. 投诉：洛浦公园瀛洲桥至凌波桥段经常有汽车驶入。

市城市管理局回复：现对您反映的问题答复如下：1.为了防止各类车辆入园，浦公园管理处已对南堤西苑桥至凌波桥段各入口规划机动车辆隔离设施，目前隔离设施已设计完毕，正在招标中。2.乐道建成以来，洛浦公园管理处安排安保人员在市民早、晚入园高峰期持续不断的对该地段入园车辆、携犬入园等不文明行为进行治理。3.我处将继续加大管理力度，给广大市民群众营造一个良好的游园环境。

2. 建议：王城大道快速路何时能通公交车？

市公交集团回复：经实地考察，目前陇海桥辅路未施工完毕，不具备通行条件，我们会及时查看道路施工情况，待施工完毕，我们将及时恢复路线运营。

3. 投诉：第二实验中学强制高中入校男生剪寸头。

市教育局回复：洛阳市第二实验中学严格要求学生仪容仪表，没有以停课退学相逼，更没有强制学生自己拿剪刀剪头发的现象。学校会坚持倡导学生注意形象得体，德智体美劳全面发展。

4. 咨询：幼升小民办学校摇号未摇中会影响公办学校录取吗？

市教育局回复：民办学校摇号未摇中，不影响公办学校的录取。

5. 咨询：低保证、残疾证使用天然气有哪些优惠政策？

新奥华油燃气公司回复：您咨询的业务办理有以下前提及：符合市区民用零散老户安装标准(小区六层楼房及以上且户外已有立管，收费标准为3100元的。城中村及自建房情况需走预算，不在享受优惠范围内)，残疾用户户口本地址与实际安装地址一致，按照洛阳市文件规定可享受30%的初装费优惠，优惠后价格为2170元。现场办理需提供以下材料：1、残疾证原件；2、残联开具的证明原件；3、残疾用户户口本原件；4、残疾用户的身份证原件(若残疾用户本人行动不便，可委托代办人进行办理，代办人身份证原件也需提供)，验原件留复印件。

办理地点：洛龙区市府西街与政和路交叉口新奥燃气公司二楼2016办公室。

6. 投诉：春城路河洛路至滨河北路两侧树下蚊虫较多。

高新区回复：接到关于您反映的问题后，高新区住房与建设管理局高度重视，立即责成工作人员了解情况，现将有关情况汇报如下：绿化养护人员根据工作计划，正在逐段对管辖范围进行打药作业，您反映的春城路7月28日已经完成打药。我们也会加强此处“虫情”观测，如有异常，会及时进行追加作业。

7. 投诉：洛轴生活区收取的停车服务费是否合规？

涧西区回复：我办事处已将该情况反映给洛轴物业，物业反馈诉求人提到的收费是否有相关法律规定支持的问题：根据国家发改委《关于放开部分服务价格意见的通知》(发改价格[2014]2755号)规定：放开住宅小区停车服务收费，即小区停车收费标准不再由政府部门制定，实行市场调节价。根据《洛阳市普通住宅小区物业服务收要指导价标准》中的相关规定，小区内地上停车场公共车位，每辆汽车每月收费100元至150元。洛轴生活区每辆车收费执行标准为50元和30元，收费标准符合洛发改[2018]3号文件。洛轴物业对此项收益在扣除必要开支后，全部用于小区公共建设，并将收支情况于年底在小区公共区域进行公示。

8. 咨询：周山大道建设会拆迁上海市场吗？

涧西区回复：建设周山大道上海市场是否拆迁问题以政府通知为准，您反映的周山大道相应路段高架或者下穿，以建设时的公示为准。

9. 咨询：栾川县的学生如何查询中考成绩？

市教育局回复：栾川县2020年中考成绩已发至县各初中学校，查询中考成绩，请向所在学校班主任咨询。

10. 投诉：偃师市区主干道道路损坏严重，无人修整。

偃师市回复：经调查，因市区西亳大道(原迎宾路)路面破损较多，不再局部修补，计划对迎宾路进行整体提升改造，目前该项目正在进行财政评审，预计8月底前开工，工期3个月。

【尚未有结果】

1. 投诉：洛龙区开元双语幼儿园以开设特色课程为由乱收费。

【网友建议】

建议：对香山路与永泰街交叉口信号灯配时进行调整

网友：每天上下班高峰期时，从香山路左转至永泰街上伊洛路王城大道匝道的车辆较多，而左转红绿灯时间间隔较久(将近100秒)，导致车量排队，造成交通拥堵。建议根据车流量情况对香山路与永泰街交叉口信号灯配时进行适当调整，缓解交通拥堵情况。

建议：加强乐道上违停车辆的治理

网友：洛龙区开元大道忠义街口，许多车辆长期占用乐道，建议交管部门加强治理。

建议：尽快修缮西工区涧滨北路(连接汉宫路与建福路)损坏的道路

网友：西工区涧滨北路(连接汉宫路与建福路)常年失修，路况非常差，路面坑洼不平，给附近居民出行带来诸多不便。建议有关部门能尽快对道路路面进行修缮，改善居民的出行环境。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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