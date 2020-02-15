涧滨大道工程是否会影响军安小区居民生活？丨百姓呼声每日简报

7月24日0时--7月24日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计237条，已回复的帖子93条，未回复帖子144条。其中，市公安局、市教育局、水务集团、市住房和城乡建设局、市住房公积金管理中心、涧西区等单位回复积极。

7月24日0时--7月24日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计237条，已回复的帖子93条，未回复帖子144条。其中，市公安局、市教育局、水务集团、市住房和城乡建设局、市住房公积金管理中心、涧西区等单位回复积极。

【热帖】

· 开元大道部分路段乐道变成停车场

· 王城大道快速路货车不禁行？

· 修建涧滨大道工程是否会影响军安小区居民生活？

· 妻子保留的车牌丈夫购买新车可以使用吗？

· 吉利区泰安路商贩在路面上画线圈占道路

· 公积金合并后公积金贷款系数怎么计算？

· 网友发帖称枫叶国际学校疫情期间没上网课不退费

· 秦岭宜家小区居民停车难

· 龙门广化寺是否已对外开放？门票多少钱？

· 龙锦嘉园三供一业水表改造后频繁停水何时能解决？

【已回复】

1. 投诉：开元大道部分路段乐道变成停车场。

市住房和城乡建设局回复：根据您反映的问题，我局已组织市城管局进行现场勘察，近日将在乐道路口处设置不可移动的隔离地桩，消除机动车、三轮车进入乐道问题，还路权与行人。

2. 投诉：王城大道快速路货车不禁行？

市公安局回复：针对您反映的问题，我市交警支队自4月份以来就专门下发《城市区快速路交通违法专项治理行动方案》，把各类违规驶入快速路交通违法行为也纳入其中，采取“上口规劝引导(抓拍)、全线巡逻防控、下口严厉处罚”原则进行查处，截至目前，共查处违规上高架交通违法行为9800余例。

3. 咨询：修建涧滨大道工程是否会影响军安小区居民生活？

涧西区回复：修建涧滨大道，是我市四河同治项目的又一惠民工程，该工程西起新安县临涧河打通至彩虹桥。计划设计双向4车道，工程竣工后，南北将在添一条新通道，届时军安小区道路狭窄，消防通道被占用车位偏少等问题都将一并规划解决。同时，工程开工后后在小区那北两侧留足保通道路，为居民提供正常的出行，这一点网友不必担心，我们跟您本人一样都很期待道路尽快打通。

4. 投诉：枫叶国际学校疫情期间没上网课不退费。

市教育局回复：河南枫叶国际学校在疫情期间，各学科于2020年2月10日开始线上授课，并已提前做好集备教研，随时做好由本校教师上课或上大象新闻网课的安排。大象新闻网课里的郑州特级教师在讲授知识，把握重难点方面都和部分年级老师平时要求相符，因此有少数年级随大象新闻网课学习。这些年级每天按照课表上午看大象新闻网课，随后学校教师布置作业，每天晚上19:00前提交作业，并会在群里发视频或语音讲解，进行纠错，附部分截图。如个别学生未掌握，教师进行一对一沟通。其他年级都由枫叶教师自行授课。同时，针对家长提出的费用问题，学校严格按照《河南省教育厅河南省发展改革委河南省财政厅关于做好疫情防控期间学校收费管理工作的通知》要求，退还学生疫情期间的食宿费，退费工作正在进行中。

5. 咨询：妻子保留的车牌丈夫购买新车可以使用吗？

市公安局回复：您不能使用他人名下的号牌。使用原号需符合三个条件：1、车牌在本人名下使用满一年；2、车主信息不变；3、在办理转移登记或注销登记后两年内购买新车或二手车的，可以使用原号。因您不符合使用原号的条件，所以无法使用。

6. 咨询：公积金合并后公积金贷款系数怎么计算？

市住房公积金管理中心回复：根据洛阳市住房公积金管理委员会《关于住房公积金个人住房贷款有关政策的通知》：对于在我市行政区域以外缴存住房公积金且转入我市住房公积金管理机构继续缴存的职工，缴存时间可凭原缴存地住房公积金管理中心出具的缴存证明载明的时间和在本中心缴存的时间合并计算，但中途欠缴(停缴)时间原则上不得超过3个月，且转移时未提取过帐户余额。

7. 投诉：秦岭宜家小区居民停车难

涧西区回复：随着城市区快速发展,停车供需矛盾日益突出,为此洛阳市特成立停车管理办,负责洛阳市整体停车泊位施化、管理工作,针对诉求人所提的间题,大队已安排辖区警力前往实地调研,视实际情况增设停车位,或规划夜间临时停车位。

8. 咨询：龙门广化寺是否已对外开放？门票多少钱？

龙门园区管委会回复：首先感谢您对龙门广化寺的关注。龙门广化寺为宗教活动场所，不是景区，无需门票，满足疫情防控需求即可进入，不存在15元的门票。

9. 投诉：龙锦嘉园三供一业水表改造后频繁停水何时能解决？

水务集团回复：经技术人员现场落实确认，龙锦家园供水压力不稳是因小区物业所提供的电源电压过高，二次加压设备启动自动保护、频繁启停所致。经我公司工作人员现场测压，电压为420v，最高时450V，已超过出国家电能电压标准。但为保障小区客户正常用水，我公司已联系设备厂家人员已按照国家电能设定标准，将该小区加压设备电压(380v)运行保护值调整为额定电压的1.1倍。期间我们也多次通知物业尽快检查电压问题，如电压稳定后，设备将会自动恢复。

【尚未有结果】

1. 投诉：吉利区泰安路商贩在路面上画线圈占道路。

【网友建议】

建议：尽快更换东方外国语学校附近损坏的井盖

网友：中州东路东方外国语学校门口附近井盖损坏，一处位于公交车站旁，一处位于人行天桥附近，建议尽快更换，消除安全隐患。

建议：洛阳在文化旅游资源开发上吸取西安经验，打造隋唐文化

网友：西安将大雁塔附近的大唐不夜城、曲江池和大唐芙蓉园连成一片，规模巨大，充分挖掘大唐文化，形成城市中的巨幅画卷，极大增强了旅游流量，也延长了游客停留时间。建议洛阳在文化旅游资源开发上吸取西安经验，将应天门一带延伸至洛河，形成轴线，后期和定鼎门一带连为实实在在的隋唐中轴，打造隋唐文化精品。

建议：及时更新洛阳行84路公交车的线路信息

网友：84路公交车因火炬大桥的修建，线路终点站临时设置在滨河南路火炬大道口(东)，建议及时更新洛阳行84路公交线路信息，向乘客提供准确的线路信息，以免耽误乘客的行程。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

如果您有疑问需要咨询求助，有问题需要投诉举报等，可通过以下方式与洛阳网《百姓呼声》栏目取得联系获得帮助：登录洛阳网《百姓呼声》栏目；下载安装《掌上洛阳》手机客户端，随时随地接收部门回复新信息；或扫描下方二维码关注洛阳网百姓呼声微信公众号。