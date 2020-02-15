地铁一号线首发的语音提示是否为正式版？丨百姓呼声每日简报

7月22日0时--7月22日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计283条，已回复的帖子93条，未回复帖子190条。其中，市公安局、市交通局、水务集团、市轨道交通集团、伊川县、高新区等单位回复积极。

7月22日0时--7月22日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计283条，已回复的帖子93条，未回复帖子190条。其中，市公安局、市交通局、水务集团、市轨道交通集团、伊川县、高新区等单位回复积极。

【热帖】

· 地铁一号线首发的语音提示是否为正式版？

· “洛阳信息科技城提升改造指挥部”是什么性质的单位？

· 西工区邙岭路小学何时重建？

· 北航未来派小区车库被随意改建

· 商家在店门前马路上装挡车器是否合规？

· 高层和多层的自来水水价为啥不一样？

· 王城大道快速路部分入口急需安装“限高架”

· 出租车更换新能源汽车如何补贴？

· 伊川县部分新修道路上没有交通信号灯

· 英才路大张超市后门出租车违停致交通拥堵

· 龙腾小区今年是否有供暖计划？

【已回复】

1. 建议：地铁一号线首发的语音提示是否为正式版？

市轨道交通集团回复：洛阳市轨道交通1号线第一辆下线列车播放的声音为出厂前测试录音，后续，将会与新闻媒体专业机构合作，感谢您的关注。

2. 咨询：“洛阳信息科技城提升改造指挥部”是什么性质的单位？

西工区回复：经了解，紫金城五金机电市场疏解外迁、提升改造工作已列为西工区重点项目。该项目根据我市对市场转型升级的要求，计划将紫金城现有五金机电市场部分商户外迁，引进其他新兴业态，激发市场活力，提升市场发展空间。为此经区政府研究于2019年9月成立了“洛阳信息科技城提升改造指挥部”，指挥长由区政府副区长担任。紫金城市场提升改造坚持市场运作、政府引导原则，没有任何单位和个人强行租用商户的商铺，商户有问题可直接向指挥部反映。

3. 投诉：西工区邙岭路小学何时重建？

西工区回复：经查，史家屯正在全面开发，该项目配建的2所学校，目前正在办理建设审批手续，工程建设大约需要2年左右时间完工。关于学校周边工地我局将协调施工方按照计划施工。如需帮助，请拨打电话63892675。

4. 咨询：商家在店门前马路上装挡车器是否合规？

涧西区回复：经民警到现场了解,寨南二路属于美景家园小区的自建道路,管理权归美景家园物业所属。宜康健身游泳负责人孙经理称在其店门前加装了五个挡车器,是经过物业允许的。店家加装挡车器的区域确系小区店前自管区域,不在交警管辖范围之内。如您有意见或建议,请向美景家园物业公司的上级管理部门反映。

5. 咨询：高层和多层的自来水水价为啥不一样？

水务集团回复：由于高层住宅建筑高度较高，市政供水管网压力无法满足正常用水需求，为确保高楼层客户用水，需通过二次加压供水设施进行加压。而二次加压供水设施包含水泵、水箱等设备，日常运行将产生电费、维修费等相关费用，这些费用都需附加到水费中一并收取，因此水费较不需要加压的多层住宅相对较高。

6. 建议：王城大道快速路部分入口急需安装“限高架”。

市公安局回复：按照市委市政府最新工作部署，近期市住建局、市城管局正会同规划设计部门强力推进市区快速路、立交桥、高架桥入口限高架排查、设计、规划、建设工作。

7. 咨询：出租车更换新能源汽车如何补贴？

市交通局回复：根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快新能源汽车推广应用若干政策的通知》豫政办(2019)36号文要求，为深入贯彻党中央国务院关于全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战工作，加快新能源汽车推广应用。按照今年完成的更新新能源出租车的更新政策给予补偿一定的补贴款。

8. 投诉：伊川县部分新修道路上没有交通信号灯。

伊川县回复：目前我局交警大队已经在新区部分丁字路口、十字路口安装了红绿灯，其他路口我单位将安排人员实地排查，根据排查结果我单位将积极向政府申请专项资金，待资金批复到位后，安装红绿灯。

9. 投诉：英才路大张超市后门出租车违停致交通拥堵。

市公安局回复：您反映的情况辖区洛龙交巡大队已经收到。并已立即安排人员前去处理，如再次发现以上情况可拨打110报警电话或者洛龙交巡大队值班电话65977122，我们会安排人员及时处置。

10. 投诉：北航未来派小区车库被随意改建，反映给物业无人处理。

高新区回复：经向建设单位了解，该位置原无墙体，后业主私自将其砌为墙体，接群众诉求后，该小区物业拟将私搭乱建墙体拆除。

11. 咨询：龙腾小区今年是否有供暖计划？

水务集团新区热力分公司回复：洛龙区农民安置小区用暖问题，已列入洛龙区民生实事。目前，洛龙区政府已将2005年以前建成的安置小区列入第一批接热小区，我公司正在积极与洛龙区政府进行沟通，待确定方案后，即可实施。由于龙腾小区开发建设较晚，未列入第一批安置小区供暖计划中，具体情况可咨询洛龙区政府；或由村委会向我公司提出接热申请，洽谈供暖事宜。

【网友建议】

建议：孟津县银溪路与金水大道交叉口安装交通信号灯

网友：孟津县银溪路和金水大道交叉口过往的大车、私家车、非机动车都比较多，并且附近还有几个幼儿园，人流量较大，交通混乱，存在安全隐患。建议在该路口安装信号灯，确保车辆有序通过，保障行人出行安全。

建议：将龙门菜市场路路口辅道信号灯设置为左转调头灯

网友：龙门大道龙门菜市场路路口信号灯未设置左转调头的灯，只有直行的灯，许多外地车辆要去顾龙路，经过这个路口，不知道该怎么走。建议将辅道上的其中一个灯调成左转调头灯，或者挂个提示牌。

建议：调低翠云峰立交桥限高杆的高度

网友：目前，翠云峰立交东西向主线邙岭大道段已经正式通车，立交桥限高架标识限高2.3米，但实际限高杆有4米多，不时会有大货车上桥。建议交管部门实地考察，将限高杆的高度调低，禁止货车通行。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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