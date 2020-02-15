中州东路恒大绿洲处的天桥何时开通？丨百姓呼声每日简报

7月27日0时--7月27日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计291条，已回复的帖子97条，未回复帖子194条。其中，市卫健委、市公交集团、市住房和城乡建设局、市人力资源和社会保障局、洛龙区等单位回复积极。

7月27日0时--7月27日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计291条，已回复的帖子97条，未回复帖子194条。其中，市卫健委、市公交集团、市住房和城乡建设局、市人力资源和社会保障局、洛龙区等单位回复积极。

【热帖】

· 孟津驾考中心豫孟通科三蓝牌车为什么能上路模拟？

· 伊水游园内放养区域禁止游客停留

· “公交卡一小时免费换乘”何时实行？

· 中州东路恒大绿洲处的天桥何时开通？

· 魏紫路与定鼎路交汇处是否可修建过街天桥？

· 单位职工社保卡和孩子的城镇居民社保卡丢失该去哪里补办？

· 中州路解放路口保通路上大水坑无人修理

· 翠云峰立交洛吉方向匝道何时通车？

· 开元东社区卫生服务中心电话打不通

· 使用e洛通为何不能扫码乘车？

【已回复】

1. 投诉：孟津驾考中心豫孟通科三蓝牌车为什么能上路模拟？

市公安局回复：洛阳市机动车驾驶人综合考试中心位于洛吉快速路孟津县朝阳镇，其业务管辖隶属洛阳市交警支队驾管所，孟津县新城区汉魏大道、文津路、永平路部分路段暂定为考试中心科三考试线路。综合考试中心自2018年开始考试以来，科三考试线路及周边道路，经常有县内、县外驾校及私人开着私自改装的“黑教练车”带学员在考试线路练车，这些车辆非法加装副制动和考试电脑等，存在重大安全隐患，学员的安全得不到保障。随着新区人员、车辆增多，“黑教练车”在练车过程中，严重影响了周围车辆的通行和行人安全。为有效净化道路通行秩序，预防和减少道路交通事故，维护驾驶考试科目三考场秩序，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条的规定，决定县城区汉魏大道、文津路、永平路等三条道路禁止教练车通行。科目三考试路线在考试期间允许综合考试中心的考试车辆通行，考试结束后不允许任何模拟车辆(包含豫孟通模拟车)在考试线路上从事教学活动。

2. 投诉：伊水游园内放养区域禁止游客停留。

洛龙区回复：一般游客都是带着孩子去喂鸭子，因为鸭子和鹅属于放养的不怕人，会出现去啄孩子手里喂鸭的食物或是掉在脚下的食物等情况，容易让孩子受到惊吓或受伤。考虑到游客的安全，所以我们让游客带孩子在桥上喂。近期有不文明游客驱赶追打鸭子，造成鸭子被打伤打死的事情频发。因此，我们指引游客到荷韵桥、蒹葭桥、伊水亭观景台等位置观赏喂鸭子。

3. 咨询：“公交卡一小时免费换乘”何时实行？

市公交集团回复：洛阳公交卡一小时免费换乘的材料已报相关部门，目前仍在等待批示。

4. 建议：中州东路恒大绿洲处的天桥何时开通？

瀍河区回复：该天桥建成后目前正在申请质量安全验收，待验收后可开放供群众使用。

5. 建议：魏紫路与定鼎路交汇处是否可以修建过街天桥？

市住房和城乡建设局回复：我局将尽快组织规划、设计单位对魏紫路与定鼎路交叉口附近路况进行现场勘察，如确需修建天桥且具备修建天桥的空间条件，我局将积极向市政府反映该建议，争取列入城建计划中早日实施。

6. 咨询：单位职工社保卡和孩子的城镇居民社保卡丢失该去哪里补办？

市人力资源和社会保障局回复：本人的社保卡丢失补办需携带本人身份证原件到社保卡指定银行网点进行补办，儿童的社保卡丢失补办需第一监护人携带身份证原件，户口本原件及出生医学证明原件到社保卡指定银行网点进行补办。

补办银行网点：邮储银行南昌路支行、工商银行华山支行、工商银行涧西支行、建设银行涧西支行、洛阳银行江西支行、中国银行七里河支行、中国银行丽春路支行、中国银行世纪华阳支行、中国银行景华路支行、中国银行长安路支行。

7. 咨询：翠云峰立交洛吉方向匝道何时通车？

市住房和城乡建设局回复：根据翠云峰立交建设工期安排，计划于“十一”前实现所有匝道通车。

8. 投诉：开元东社区卫生服务中心电话打不通。

市卫健委回复：接到市卫生健康委网上诉求事项交办单后，洛龙区卫健委高度重视，立即安排相关工作人员进行调查核实。开元东社区卫生服务中心办公室主任与诉求人电话联系并组织人员到接种科进行核实。疫苗接种科负责人也及时与诉求人电话联系告知相关情况，并告知诉求人除周日休息外、工作时间内每天下午均可到开元东社区卫生服务中心接种。诉求人表示满意。

9. 咨询：使用e洛通为何不能扫码乘车？

市公交集团回复：e洛通是一卡通公司开发的APP，扫码乘车只能用于交运集团旗下所属运营车辆，不能在洛阳公交集团的公交车上使用。具体退款详情请咨询洛阳交通一卡通公司：61161555。

【尚未有结果】

1. 投诉：中州路解放路口保通路上的大水坑无人修理。

【网友建议】

建议：在衡山路芳华路口加设简易信号灯

网友：衡山路芳华路上过往的重型货车较多，车速非常快，存在安全隐患，建议在该路口增设一个简易信号灯，保障市民出行安全。

建议：尽快更换忠义街政和东路西北角损坏的井盖

网友：夜间散步时发现忠义街政和东路西北角井盖疑似被重车碾压破碎，存在安全隐患，建议相关部门尽快更换。

建议：优化老城区状元红路与金谷园北路口红绿灯配时设置

网友：老城区状元红路与金谷园北路交叉口，东西向绿灯时间过短，无法满足行人通行，过一半马路时红灯就亮起了，建议对该路口的红绿灯配时进行优化。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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