28日，首台“洛阳造”DR产品下线发布会暨战略合作签约仪式举行。

28日，首台“洛阳造”DR产品下线发布会暨战略合作签约仪式举行。

本次下线的DR(数字化医用X射线摄影系统)产品由洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司自主研发生产，产品配备了行业先进的高压发生器、平板探测器、X射线球管等部件和技术，还具备一键定位、自动跟踪等功能，可大幅提高临床操作效率。在发布会上，洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司与河南科技大学第二附属医院、新安县人民医院签署战略合作协议，将携手助推我市医疗健康产业高质量发展。

副市长贺敏等参加相关活动。（记者 戚帅华 通讯员 袁家伟）