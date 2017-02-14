21日，在位于新安县洛新产业集聚区的洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司(简称卡勒幅公司)，多种高端医疗器械整齐排列展示，产品安装调试有序进行。

工作人员在安装调试医疗器械

21日，在位于新安县洛新产业集聚区的洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司(简称卡勒幅公司)，多种高端医疗器械整齐排列展示，产品安装调试有序进行。

磁共振设备、高端智能化CT设备、数字化移动式X射线机……这些基层医院常见的高端医疗器械，一直是国产化的“硬骨头”。就在一个多月前，洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司自主研发生产的首台DR(数字化医用X射线摄影系统)产品顺利下线，高端医疗器械也有“洛阳造”了。

“本次下线的DR产品配备了行业先进的高压发生器、平板探测器、X射线球管等部件和技术，还具备一键定位、自动跟踪等功能，大幅提高临床操作效率。”该公司相关负责人表示，目前，该公司DR产品的年产能可达200台，年产值近3000万元。

洛阳康达卡勒幅医疗科技有限公司是一家专门从事医疗影像系统开发、设计、制造和服务的高端技术企业。目前，由该公司主导的“医用磁共振成像系统项目”正全力推进，助力普放、彩超、口腔及肿瘤诊断等医疗影像设备国产化。

根据规划，该项目一期投资3亿元，主要用于MRI、CT、RF、DR等医疗影像设备及球管、平板探测器等零部件的生产与销售；二期计划投资7亿元，将建成集研发、生产、销售、培训、教学、健康管理于一体的综合性医疗健康产业园。

“目前，项目一期已经竣工，公司研发生产的双立柱DR和悬吊DR两款产品已获得医疗器械注册证，公司已于6月12日取得生产许可证，目前已开始批量生产与销售。随着其他产品陆续拿到注册证，更多高端医疗器械将实现‘洛阳造’。”说起未来前景，该公司相关负责人话语中带着自信。

自信从何而来？从其产品市场潜力及核心技术中可以略窥一二。

看市场，高端医疗器械空白亟待填补——

受技术所限，我国医疗机构长期依赖进口医疗器械，其中高端医疗器械如磁共振、CT等高性能产品依赖程度较高。

哪里有产业空白，哪里就有国产化文章可做。科技部《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》提出，要进一步加强自主创新，加快推动医疗器械科技产业发展，推进医疗器械国产化。高端国产医疗器械研发和生产迎来发展“风口”。

看创新，股东企业技术领先业界——

企业主要股东上海康达卡勒幅医疗科技有限公司是一家专门从事磁共振成像系统等产品开发、设计与制造的高新技术企业。近年，依托华东师范大学上海磁共振重点实验室建设研发中心，该企业多项产品关键技术填补国内空白，拥有数十项国家专利。

价格高达数百万元的磁共振设备，是医疗检测仪器中的高精尖产品。该企业研发的医疗磁共振成像系统在图像清晰度和操作智能化程度方面领先行业的同时，还具有液氦消耗小等优点，被业界称为真正的国产“原装产品”。

根据规划，该项目全部投产后，可实现年销售收入50亿元，将填补我省高端医疗器械生产的空白，带动一批医疗器械配套企业在我市落地，形成高端医疗器械产业及配套产业集群。

“未来，公司将持续发挥医疗影像领域龙头企业引领作用，加大行业人才培养力度，推动高端医疗器械从‘制造’转向‘创造’，拉长医疗产业链并带动其发展，为推动我市乃至全省县域经济高质量发展添砖加瓦。”该公司负责人说。（记者 戚帅华 通讯员 江娟娟 文/图）