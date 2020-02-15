强优势创特色 绘就出彩洛阳新画卷

放眼河洛大地，制造业是洛阳的当家产业，历史文化特色是洛阳最有吸引力、最具竞争力的魅力，生态资源得天独厚，科技创新优势显著，城市建设日益精细……在加快副中心城市建设的重要时期，“洛阳特色”新的华彩正跃入眼帘。

特色就是生产力，就是竞争力。

放眼河洛大地，制造业是洛阳的当家产业，历史文化特色是洛阳最有吸引力、最具竞争力的魅力，生态资源得天独厚，科技创新优势显著，城市建设日益精细……在加快副中心城市建设的重要时期，“洛阳特色”新的华彩正跃入眼帘。

市委十一届十三次全会指出，推进转型发展高质量发展，必须在厚植优势、彰显特色中不断增强核心竞争力。

作为黄河文明的一颗璀璨明珠、黄河流域的一道生态屏障、黄河沿岸的一座重要城市，洛阳展开了速度与激情的新时代叙事，正经历着古韵与新风兼容、颜值与气质双修、实力与魅力共升的美丽嬗变。

统筹规划，画好城市建设“工笔画”

27日8时，在王城大道快速路九都路立交，东西南北各个方向的车辆穿梭其间。

不变的是如期而至的周一早高峰，改变的是这里已经畅通无阻，不再是中心城区交通压力最大的瓶颈。这个“变”，正是洛阳畅通城市“血脉”的成效。

“从洛河北岸到洛龙，红绿灯少了一半，过去40分钟的路程，现在只需十几分钟。”李女士家距单位10公里，快速路成为她每天开车上下班的新选择。

地铁1号线从“洞通”“轨通”再到“电通”；王城大道快速路纱厂路立交等重点城建项目投用，“十字+外环”快速路网加速形成；一条条镶嵌在游园里的城市“乐道”成为市民健身、休闲的不二之选；承载几代洛阳人记忆的广州市场步行街经过提升改造，成为旅游、商业“新地标”……

“洛阳越来越有国际大都市的范儿了！”在洛阳市民眼里，城市正在发生翻天覆地的变化。

一个个变化的背后，群众的获得感、幸福感、安全感越来越强，时代气息和文化底蕴，在洛阳城市建设发展中完美融合，愈加彰显古都魅力。

城市建设关乎城市形象，更关系到人民群众的生活质量。近年，我市把城市建设提质、文明城市创建作为“点睛之笔”，坚持高起点规划、高质量建设、高水平管理，加快推进洛阳城市建设由“大写意”向“工笔画”转变。

市委十一届十三次全会指出，要围绕推动城市内涵式发展，统筹做好规划、建设、管理“三篇文章”，把各级各类规划编制得更科学、更精细；统筹推进基础设施和公共服务设施建设，把加强城市精细化管理与开展文明城市创建、新时代爱国卫生运动等结合起来；抢抓国家实施新基建的机遇，加快推进5G网络、物联网、大数据、人工智能、工业互联网等的建设，推动传统基础设施“数字+”“智能+”升级。

有理由相信，画好画精画美城市建设的“工笔画”，持续提升城市建设品位，古都洛阳转型跨越、出彩绚丽的底气将越来越足！

文旅融合，擦亮“古今辉映、诗和远方”城市名片

眼下正值暑假，到二里头夏都遗址博物馆参观的游客络绎不绝。从去年10月中旬建成开放至今，这座为公众揭开“华夏第一王都”神秘面纱的博物馆已成为洛阳新晋的“文旅打卡地”。

“遍地”博物馆，是洛阳独特的标签。如今，散落在河洛大地上的82座博物馆、纪念馆，让记载于典籍中的河洛文化“走出来”，让承载着历史记忆的文化遗址“活起来”，真正使古老历史文脉成为流淌着的现代城市魂脉。

特色是一个城市主打的品牌、传递的价值，也是一个城市的底蕴所聚、魅力所在。千年古都洛阳最有吸引力、最具竞争力的，无疑是历史文化特色。

当前，我市把发展文化旅游作为坚定文化自信、传承中华文脉的应有担当，用文化的理念发展旅游，用旅游的方式传播文化，强化传统文化的现代表达、河洛文化的国际表达，加快实施隋唐洛阳城国家历史文化公园、“东方博物馆之都”等一批重点项目。坚持保护固态、传承活态、发展业态，九洲池、应天门、洛邑古城等文化地标建成开放，“古今辉映、诗和远方”的洛阳城市名片熠熠生辉。

在新起点上加快洛阳副中心城市建设，就要不断厚植文化优势，在讲好黄河故事、弘扬黄河文化上走在前。市委十一届十三次全会强调，要积极融入黄河文化带、大运河文化带建设，靠规划管控保护固态、用载体节会传承活态、促文旅融合发展业态，加快实现文化旅游“三个转变”。

市文旅局相关负责人表示，我市将以大运河国家文化公园、黄河流域非遗保护展示中心等为重点，着力打造洛阳新的文化地标，建设黄河文化主地标城市；以推动二里头遗址申遗、建设“东方博物馆之都”等为重点，不断擦亮文旅品牌；以参与沿黄精品旅游带、伏牛山全域旅游示范区建设，推动文旅与科技、生态、体育、休闲、研学等深度融合为重点，持续深化文旅融合，加快建设国际人文交往中心和国际文化旅游名城。

绿色相伴，绘浓最美生态底色

前不久，一则《今年上半年洛阳优良天数达119天 为近五年来同期最多》的新闻刷爆了洛阳人的微信朋友圈。

“今年上半年，咱洛阳的环境空气质量同比改善率在汾渭平原11个城市和全省中均排名第一，真中！”不少人在点赞、分享这则消息的同时，随手晒了几张手机里的“洛阳版”蓝天白云照片。让市民欣喜的是，随着我市持续推进生态环境建设“五大行动计划”，坚决打赢污染防治攻坚战，洛阳的“气质”不断提升——天更蓝了，山更绿了，水更清了。

良好的生态，是城市特色优势所在、品质品位所在。盛夏时节，放眼河洛大地，一派绿意盎然之景。在南部生态涵养区，游客们“钻”进绵延不绝的茂密山林，来一场“森林氧吧”之旅。在伊、洛、瀍、涧四河河畔，一泓碧水蜿蜒流淌，滨河公园成为人们休闲的好去处。在中心城区，游园绿地遍布街头巷尾，人们开窗见绿、出门进园，畅享家门口的“绿色福利”……如今，良好的生态和优美的环境，正为洛阳高质量发展注入源源不断的“绿色动力”。

坚持走特色发展之路，就必须做到人无我有、人有我优、人优我特。洛阳位于黄河生态廊道和伏牛山、太行山山地屏障叠加区域，生态资源丰富、绿色空间广阔。只有立足生态资源优势，以沿黄生态保护治理为引领，全面加强生态文明建设，擦亮绿色这个底色，才能让优美生态环境成为洛阳的靓丽品牌。

为实现这一目标，市委十一届十三次全会制定出清晰可行的路线图——要以黄河流域生态保护治理为牵引，持续推进生态环境建设“五大行动计划”，坚决打赢污染防治攻坚战。统筹实施大气污染防治“十大专项行动”，持续抓好“六控”和“四大结构”调整，确保全市空气质量持续好转；着力推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，全面落实河长制，以黄河“清四乱”、黑臭水体治理等为重点，防治水灾害、治理水污染、改善水环境；持续抓好国土绿化提速提质行动，突出全域绿化美化，坚持植管并重，抓好沿黄生态廊道等重点工程，高标准打造生态园林城市，让绿色成为洛阳最靓丽的底色。

让“优势”更优，让“特色”更特。洛阳正在以新的核心竞争力，描绘出副中心城市建设的新画卷！（记者 李冰）