建功洛阳副中心城市建设青年采访团成立

今日，建功洛阳副中心城市建设青年采访团在洛阳日报社成立，深入贯彻落实市委十一届十三次全会精神，聚焦加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，深入一线，践行“四力”，致力在谱写新时代中原更加出彩洛阳绚丽篇章中彰显新闻宣传战线的青年担当。

今日，建功洛阳副中心城市建设青年采访团在洛阳日报社成立，深入贯彻落实市委十一届十三次全会精神，聚焦加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，深入一线，践行“四力”，致力在谱写新时代中原更加出彩洛阳绚丽篇章中彰显新闻宣传战线的青年担当。 今日，建功洛阳副中心城市建设青年采访团在洛阳日报社成立，深入贯彻落实市委十一届十三次全会精神，聚焦加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，深入一线，践行“四力”，致力在谱写新时代中原更加出彩洛阳绚丽篇章中彰显新闻宣传战线的青年担当。 市委常委、宣传部部长王飞出席仪式并为青年采访团授旗。 建功洛阳副中心城市建设青年采访团由市委宣传部、团市委联合发起成立，下设洛阳日报社分队、洛阳广播电视台分队、城区分队、县域分队等4个分队。采访团成员由市属新闻单位青年编辑记者、各县(市)区青年宣传骨干、各级团组织宣传干部等组成。下一步，青年采访团将建立健全联动互动、学习见习、激励评价“三项机制”，组织实施洛阳都市圈联动采访、能力提升、品牌塑造“三项计划”，陆续开展短新闻大赛、短视频大赛、创意传播大赛“三项大赛”，着力形成全方位、多层次、多声部的主流舆论矩阵，让副中心城市建设成效“落纸有声”“花开满屏”。 青年采访团成员纷纷表示，将坚持正确政治方向，坚持人民至上，坚持创新融合，脚踏实地、辛勤耕耘，把个人新闻理想追求融入副中心城市建设大局，落实到稿子里、落实到镜头中，为洛阳副中心城市建设贡献青春力量。(洛报融媒记者 白云飞 孙自豪/文 张怡熙/图 )