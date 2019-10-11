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洛阳这八项工程让精神文明建设强起来实起来暖起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-29 08:52

　　昨日，我市召开2020年全国文明城市创建工作推进会，同时印发《洛阳市深化群众性精神文明创建活动工作方案》(以下简称《方案》)。根据《方案》，我市将通过实施思想道德引领等八项工程，推动精神文明建设强起来实起来暖起来，提升人民群众的获得感幸福感安全感。

　　这八项工程分别是：思想道德引领工程、城市环境治理工程、人居环境提升工程、窗口服务创优工程、未成年人教育工程、城乡全域共建工程、人文环境培育工程、重点项目攻坚工程。

　　实施思想道德引领工程主要包括深化党的创新理论宣传贯彻、持续推进社会主义核心价值观建设、做好“决胜全面小康·谱写绚丽篇章”宣传、深入开展志愿服务活动等内容。按照《方案》要求，今年8月底前，我市将完成15个县(市)区新时代文明实践中心、乡镇(街道)50个新时代文明实践所、村(社区)100个新时代文明实践站试点建设任务。此外，每个城市区要在今年新建1个以上社会主义核心价值观示范点，在职党员志愿服务活动参与率达到80%，人均每年参加志愿服务时间达到20小时。

　　创建文明城市，“颜值”要过关。在实施城市环境治理工程中，提升市容市貌“颜值”成为一项重要工作。为此，我市将制定中心城区市容市貌整治提升规范，针对主次干道、背街小巷、沿街店铺等进行常态化达标管理。同时，针对垃圾乱倒、摊贩乱摆、沿街叫卖、广告乱贴等问题进行治理，并开展市容市貌“月查季评”活动。此外，在规范文明交通秩序、规范市场经营服务、大力开展爱国卫生运动等方面，我市也将采取多种措施。

　　根据《方案》要求，我市将以完善城市规划建设、推进老旧小区改造等为主要内容，大力实施人居环境提升工程。今年，我市将实施中心城区改造项目235个，改造面积408.98万平方米；各县(城关镇)、吉利区老旧小区改造项目342个，改造面积270.71万平方米。8月底前，完成10个市级以上文明社区、100个示范小区、1000个优质达标小区创建，完善综合服务设施建设，构建包括便民市场、游园广场、文化活动中心、医疗服务机构在内的15分钟便民生活圈。

　　窗口服务创优工程的内容也很丰富。今年9月前，我市将在政务大厅、医院、超市商场等22类窗口服务单位持续开展“优质服务竞赛”。年内将完成“洛快办”政务App项目建设，实现更多政务服务事项“掌上办、指尖办”，适宜网办事项全部实现“一网通办”，更好地为群众服务。

　　引导未成年人“扣好人生第一粒扣子”，是我市着力深化思想道德培育，实施未成年人教育工程的一项重要内容。我市将扎实开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，抓好乡村学校少年宫建设提升和使用管理。同时，我市还将加强对校园周边地区无证流动摊点和经营场所及“三无”食品整治等，为学生营造良好学习环境。

　　在城乡全域共建工程、人文环境培育工程、重点项目攻坚工程方面，《方案》也对具体举措、责任单位、时间节点等内容进行了明确。市精神文明建设指导委员会办公室有关负责人表示，我市将坚持周例会、月讲评、双月通报会和指挥长例会机制，推动群众性精神文明创建活动重点工作落实，并定期开展社区民意调查，建立文明城市和文明单位创建联动考核机制，确保群众性精神文明创建活动常态长效。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：马佳佳]
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