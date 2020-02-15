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洛阳发出人才“招募令” 高层次人才最多可获得100万元奖励补贴……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-27 19:32

　　洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，洛阳市出台《河洛英才计划(2020—2025年)》(下称《计划》)，提出要实施更加精准的人才政策，进一步激励高层次人才，充分发挥高层次人才在经济社会发展中的引领和支撑作用。

　　根据去年出台的《洛阳市高层次人才认定和支持办法(试行)》，洛阳市将高层次人才分为顶尖人才(A类人才)、领军人才(B类人才)、拔尖人才(C类人才)和地方突出贡献人才(D类人才)四大类。

　　《计划》提出，对经认定的全职新引进和新当选的A类、B类人才，洛阳市财政分别给予100万元、70万元的奖励补贴。经认定为A类人才的，全职在洛工作期间每年给予5万元生活补贴。对A类人才及其团队在洛实施的重大项目，根据落地发展情况，采取“一事一议”方式给予政策和资金支持。经认定为B类人才的，全职在洛工作期间每年给予3万元生活补贴，享受期3年。洛阳市将力争今年引进培育高层次人才100名，2023年累计引进培育高层次人才250名，2020年至2025年累计引进培育高层次人才达到500名。

　　《计划》还提出，洛阳市将以产业技术创新为方向，依托“人才+平台”形式，强化柔性引才，培养引进以两院“院士”、中原学者为代表的一批顶尖人才团队，集聚人才、壮大产业，为推动企业、高校院所自主创新能力提升、产业转型升级提供有力的人才支撑。

　　为鼓励和支持企业、科研院所和高校建立院士工作站、中原学者工作站等研发机构，洛阳市对经批准首次设立的中原学者科学家工作室按照省财政支持资金1：1进行配套后补助支持；对建站成功的院士工作站，市财政一次性给予80万元奖励。今年洛阳市将建设提升中原学者科学家工作室、中原学者工作站、院士工作站等4个，2023年累计建设提升中原学者科学家工作室、中原学者工作站、院士工作站等7个，2020年至2025年累计建设提升中原学者科学家工作室、中原学者工作站、院士工作站等达到10个。

　　此外，经认定符合条件的高层次人才，可由各级财政根据其上一年度工资薪金、股权转让等个人收入对地方贡献情况给予一定奖励，奖励资金按照现行财政体制分级负担。同时，洛阳市将进一步优化对高层次人才的公共服务保障。探索建立“线下”一站式人才服务平台，为经洛阳市认定符合条件的人才发放“河洛英才卡”，开辟人才服务绿色通道，为人才在落户、居留签证、配偶就业、子女入学、医疗保障、公共文化等方面提供便捷、高效、规范化服务。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 赵玉波）
[ 责任编辑：崔利利]
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