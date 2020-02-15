洛阳今天阴天间多云 气温21℃到28℃

预计今天阴天间多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强对流天气，偏南风2级到3级，气温21℃到28℃。

今天是今年初伏的最后一天，明天就要进入中伏了，但由于雨水频繁登场，抵挡了小暑和大暑的“热力攻击”。今年初伏期间，洛阳几乎没出现过高温天气，甚至有近一半的时间，最高气温都在30℃以下。

今年的中伏从7月26日至8月14日，共20天。为什么初伏和末伏都是10天，而中伏有些年份是10天，有些年份是20天呢？

原来，每年入伏的时间都不固定，中伏的长短也不尽相同，需要查历书计算。简单来说，可以用“夏至三庚”4字口诀来表示入伏的日期，即从夏至后第3个庚日开始为头伏，第4个庚日开始为中伏，立秋后第一个庚日开始是末伏。庚日每10天循环一次，所以头伏和末伏都是10天。当夏至和立秋之间出现4个庚日，那中伏就是10天，如果出现5个庚日，那中伏就是20天。俗话说，“冷在三九，热在中伏”，一年中最热的日子是三伏天，而三伏中又以中伏最热。今年的初伏洛阳气温一直不高，中伏会不会“冲业绩”，把气温拉高呢？

今明两天，需警惕强对流天气来袭。根据最新气象资料分析，短期内受低槽东移及中低层弱切变的影响，预计今天阴天间多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强对流天气，偏南风2级到3级，气温21℃到28℃。明天阴天到多云，局地有短时强降水等强对流天气，偏南风2级到3级，气温20℃到29℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）