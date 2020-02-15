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洛阳今天阴天间多云 气温21℃到26℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-24 08:13

　　昨天是今夏初伏的第8天，虽说“热在三伏”，这几天华北地区一直清凉“在线”，反观华南地区，自7月中旬以来，由于空气湿度大，闷热感十分明显，是名副其实的“小暑大暑，上蒸下煮”，高温天可谓“超长待机”。

　　洛阳的凉爽天气将一直持续到双休日。根据最新的气象资料分析，短期内受副高摆动影响，洛阳大部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，25日受低槽东移影响，有一次降水过程。

　　预计今天白天我市阴天间多云，有分散性阵雨或雷阵雨，偏北风2级到3级，气温21℃到26℃。今天夜里到明天白天，我市多云转阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部大雨，偏北风3级左右，气温20℃到27℃。

　　虽然天气凉爽，适合外出，但要防范降水带来的地质灾害。昨天下午，河南省自然资源厅和河南省气象局联合发布河南省汛期地质灾害气象预警预报称，23日20时至24日20时，河南省地质灾害预警预报达到黄色预警的地区为：三门峡、洛阳、平顶山、南阳大部，郑州、济源西南部，许昌西北部，驻马店西部，信阳西部及南部，汝州大部，巩义、固始南部，发生地质灾害的可能性较大。

　　市气象局提醒：近期雨水频繁“上线”，有关单位及社会公众需密切关注雨情和汛情变化，加强防洪防汛工作，注意及时避险。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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