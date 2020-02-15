生产先进节能设备 助力洛阳高端制造

近日，在伊川县智能装备产业园，洛阳沃达节能科技有限公司生产车间，工人们正在为一台“无引风机无换向阀”节能机器打磨抛光。

近日，在伊川县智能装备产业园，洛阳沃达节能科技有限公司生产车间，工人们正在为一台“无引风机无换向阀”节能机器打磨抛光。

据介绍，该公司长期专注于能源、环境技术和装备的研发、生产，主要服务于各类燃烧器市场，拥有各类专利52项，于2010年获得国家高新技术企业认定。生产的节能机器广泛用于钢铁包、中间包用烘烤器与加热炉等石化行业和电力行业火焰燃烧节能应用，产品覆盖10多个行业。为助力洛阳副中心建设，该公司以专注创新、拼搏、担当为理念，勇做节能行业领跑者。（记者 高山岳 通讯员 葛高远 摄）