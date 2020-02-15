生产先进节能设备 助力洛阳高端制造

近日，在伊川县智能装备产业园，洛阳沃达节能科技有限公司生产车间，工人们正在为一台“无引风机无换向阀”节能机器打磨抛光。
近日，在伊川县智能装备产业园，洛阳沃达节能科技有限公司生产车间，工人们正在为一台“无引风机无换向阀”节能机器打磨抛光。
据介绍，该公司长期专注于能源、环境技术和装备的研发、生产，主要服务于各类燃烧器市场，拥有各类专利52项，于2010年获得国家高新技术企业认定。生产的节能机器广泛用于钢铁包、中间包用烘烤器与加热炉等石化行业和电力行业火焰燃烧节能应用，产品覆盖10多个行业。为助力洛阳副中心建设，该公司以专注创新、拼搏、担当为理念，勇做节能行业领跑者。（记者 高山岳 通讯员 葛高远 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605