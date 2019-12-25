伊川县公积金缴存职工可申请组合贷款

昨日，市住房公积金管理中心率先在伊川县启动县域公积金组合贷款业务,启动仪式在该县福泉·林溪公馆小区南门广场举行。今后，伊川县公积金缴存职工贷款买房，可同时使用公积金贷款和商业贷款。

昨日，市住房公积金管理中心率先在伊川县启动县域公积金组合贷款业务,启动仪式在该县福泉·林溪公馆小区南门广场举行。今后，伊川县公积金缴存职工贷款买房，可同时使用公积金贷款和商业贷款。

2017年，市住房公积金管理中心在城市区(不含吉利区)开展了公积金组合贷款业务。为惠及更多缴存职工，近期，该中心根据伊川县的实际情况，决定联合中行洛阳分行在伊川县开展公积金组合贷款业务。

作为我市公积金县(市)区管理部中首家推出组合贷款业务的管理部，市住房公积金管理中心伊川管理部主任俞慧彬说，组合贷业务的推出可为缴存职工提供多样化的贷款服务，极大地减轻职工购房的资金压力。连续按月、足额缴存公积金6个月以上，具有完全民事行为能力的公积金缴存职工，在购买普通自住住房时均可申请组合贷款。

市住房公积金管理中心相关负责人表示：下一步，中心将进一步深化与受托银行的合作，联手为县域缴存职工购房提供更多资金支持，为缴存单位长远发展提供更多政策支持，助推县域经济高质量发展。(记者 郭飞飞 通讯员 宋旻哲 张毅阔)