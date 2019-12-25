洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

伊川县公积金缴存职工可申请组合贷款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-05-23 08:28

　　昨日，市住房公积金管理中心率先在伊川县启动县域公积金组合贷款业务,启动仪式在该县福泉·林溪公馆小区南门广场举行。今后，伊川县公积金缴存职工贷款买房，可同时使用公积金贷款和商业贷款。

　　2017年，市住房公积金管理中心在城市区(不含吉利区)开展了公积金组合贷款业务。为惠及更多缴存职工，近期，该中心根据伊川县的实际情况，决定联合中行洛阳分行在伊川县开展公积金组合贷款业务。

　　作为我市公积金县(市)区管理部中首家推出组合贷款业务的管理部，市住房公积金管理中心伊川管理部主任俞慧彬说，组合贷业务的推出可为缴存职工提供多样化的贷款服务，极大地减轻职工购房的资金压力。连续按月、足额缴存公积金6个月以上，具有完全民事行为能力的公积金缴存职工，在购买普通自住住房时均可申请组合贷款。

　　市住房公积金管理中心相关负责人表示：下一步，中心将进一步深化与受托银行的合作，联手为县域缴存职工购房提供更多资金支持，为缴存单位长远发展提供更多政策支持，助推县域经济高质量发展。(记者 郭飞飞 通讯员 宋旻哲 张毅阔)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·2根4厘米长的鱼刺在他腹中“折腾”3天
  • ·注意减盐跟减油 牛肉汤咱还是喝甜汤吧
  • ·用白糖跟麻油治褥疮 89岁老人的脚跟腐烂了
    		•
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
        洛阳是牡丹花城，更是美食之都。徜徉在洛阳的大街小巷，也许在某个转角就能偶遇一家老店，一道美食，让您的...
  • ·洛阳7岁娃娃登上戏台 姥姥奶奶功不可没
  • ·专注摄影50多年 80岁的他想90岁时再办场影展
  • ·洛阳年近八旬老夫妻 旅行脚步不停息
    		•
    		 
    新闻排行
  • 垂直绿化为洛城添“绿装”
  • 洛阳一小区枇杷成熟 物业集中采摘送居民
  • 孟津县水泉村：农民走上“杏”富路
  • 洛阳龙门通用机场施工正酣 计划6月底...
  • 巩义3岁娃骑着滑步车夜行5公里来洛找...
  • 省地质矿产局将深化与洛阳战略合作 从...
  • 【视频】想撕，没门！洛阳法院启用“...
  • 洛阳消费券带动消费超过5000万元，小...
  • 国内首台智能型悬臂式硬岩掘进机在中...
  • 伊川县柿树洼村：“姐妹”扶贫车间带...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 5月21日
  • · 今年洛阳市中小学暑假如何安排？官方回应
    • 精彩图片
    垂直绿化为洛城添“绿装”
    洛阳龙门通用机场施工...
    孟津县水泉村：农民走...
    洛阳一小区枇杷成熟 物...
    精彩热帖

    漫展女孩

    气球少女

    爱旅行的种子

    在金色的田野上
    /【铁军视角】碧血化为江上草，花开更比杜鹃
    /【光影瞬间】花美惹人醉 留恋不愿归
    /【石子之眼】大风蓝色预警天的风光
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605