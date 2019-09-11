洛阳多项应急科研成果已用于临床救治 国家科技型中小企业复工率达90.4%

打赢疫情防控阻击战、维护人民群众生命安全和身体健康，离不开科技力量的有力支撑。

打赢疫情防控阻击战、维护人民群众生命安全和身体健康，离不开科技力量的有力支撑。疫情发生后，我市在疫情防控科研攻关方面做了哪些工作？在疫情防控期间，有哪些助力科技型企业复工复产的举措？20日，市科技局副局长代伐接受了本报记者专访。

问：疫情发生后，我市在疫情防控科研攻关方面做了哪些工作？

答：为有效应对新冠肺炎疫情，我们按照“应急加实用”的原则，快速启动了首批疫情防控应急科研攻关专项。

经过摸排情况、定向申报、专家咨询、研究决定等程序，最终确定围绕“新型冠状病毒感染肺炎防控和监测体系研究”方向，支持河南科技大学第一附属医院和洛阳市中医院开展4项应急科研攻关课题研究，并安排专项资金70万元。目前，4项课题研究成果已应用于临床救治并收到积极效果。

为加快推动疫情防控新技术、新方法、新产品、新装备的技术研发和成果应用，第二批疫情防控应急科研攻关专项已全面启动，快速诊断试剂、中西医结合防治、防护装备研发及应用等领域的14个研发项目已获得立项支持，科技战“疫”将再添利器。

此外，我市积极组织动员全市科技型创新企业、创新平台和科技领军人才发挥各自人才、技术等优势，加速研发新技术、新产品，助力疫情防控。红外测温安检门、无感知人脸测温系统、自动化核酸提取仪、智能化废弃口罩处理站、新型防护头罩等科技产品迅速被研发推出，有力支持了全市疫情防控工作。

问：我市采取了哪些举措助力科技型企业复工复产，目前情况如何？

答：为减轻疫情给洛阳科技型企业造成的影响，我市出台了《关于服务支持科技型企业平稳健康发展的通知》，在鼓励孵化载体减免在孵企业租金、加强应急科研项目攻关、加大科技金融服务力度、实施创新券支持专项、支持企业提升创新能力、优化科技政务服务等方面推出17项举措，支持科技型企业渡难关、稳发展。

全市多家创新创业孵化载体在指导帮助园区企业做好疫情防控和复工复产工作的前提下，积极减免企业相关费用。截至目前，洛阳国家大学科技园、洛阳维度能源产业园众创空间、洛阳市非遗文化科技企业孵化器等15家孵化载体，已为在园企业减免各项费用共计330万元，惠及企业近800家。

为推动各项政策精准惠企，我们加大宣传力度，采取电话通知、邮件传送、微信工作群、线上课堂、媒体宣介等多种方式，及时将各项惠企政策告知企业。在加快释放惠企政策红利的同时，征集企业的困难问题和意见建议，整理形成13类问题和建议61个具体事项，按照列单、交单、办单、清单工作要求，做到件件有回音、事事有着落。

疫情发生以来，我们已“点对点”联系企业2400余家；举办“互联网+”培训活动4场，培训企业人员7500余名；以“科技贷”帮助我市8家科技型中小企业获得银行授信2890万元；科技创新券支持专项、国家科技型中小企业评价、外国人来华工作许可等业务全部实现网上办理。

截至目前，全市已有1492家国家科技型中小企业复工复产，复工率达90.4%；601家高新技术企业复工复产，复工率达95.1%。

下一步，我们将继续发挥科技力量，助力疫情防控和科技型企业复工复产，为打赢疫情防控阻击战提供强有力的科技支撑。(洛阳晚报记者 戚帅华 通讯员 姚同伟)