洛龙区通过“微改造”提升老旧小区功能 增强居民幸福感

22日，龙门大道与滨河南路交叉口北侧的供销社家属院，新提升的仿唐风格外立面古朴典雅，同步开展的水、电、路等改造，给居住在这个小区的居民带来了由表及里、实实在在的幸福感。

洛钢3号院加装电梯示意图 （资料图片）

22日，龙门大道与滨河南路交叉口北侧的供销社家属院，新提升的仿唐风格外立面古朴典雅，同步开展的水、电、路等改造，给居住在这个小区的居民带来了由表及里、实实在在的幸福感。

供销社家属院是洛龙区今年确定的六个老旧小区改造试点之一。3月初，该区积极克服疫情影响，坚持目标不变、标准不降、任务不减，采取挂图作战、倒排工期的方式，在完善要素保障的基础上，老旧小区改造工作已全面铺开。按照计划，今年六个试点小区都将于5月底前完成整体改造提升内容，实现今年任务大头落地

洛龙区在老旧小区改造规划设计阶段，就把吸纳群众意见建议作为重要环节。洛龙区通过基层党组织、社区居委会、业主委员会等多种形式面对面征求意见，邀请群众为改造项目“列单”，倾听群众关于小区改造的呼声和建议。

“缺什么就补什么，群众需要什么就完善什么，什么问题突出就解决什么问题。”洛龙区相关负责人说，老旧小区改造要激发居民的改造热情和积极主动性，真正实现决策共谋、建设共管、效果共评、成果共享，力争把这件好事办到群众心坎里。

在规划设计环节，洛龙区对所有老旧小区改造提出了“六位一体”的指导性原则，即建筑立面干净整洁、绿化景观增量提升、路灯照明节能完好、加装电梯科学安全、基础设施配套齐全、公共服务设施满足需要。在设计方案确定前，该区还邀请具有国家级测评资质的第三方机构中国建筑科学研究院依据河南省城镇老旧小区综合改造技术标准，逐一对老旧小区改造设计方案进行审核，从方案的技术安全性、可行性、经济性三个方面把关，确保规划接地气、可操作。

老旧小区改造，除了要完善提升功能，保护传承好历史积淀也是重要一环。在改造中，洛龙区深入落实市委、市政府要求，在“微改造”上也进行了有力探索。

“洛钢南院等小区建成于20世纪50年代，里面的跃进门、红砖墙等具有很强的工业元素，也寄托了一代人的梦想。”实施该小区改造的浙江舜杰建设有限公司负责人说，在这个小区的改造方案中，就原汁原味地保留了现有的建筑特色，在实施中，对该小区现存的跃进门进行了保护性局部修复，在建筑外墙加装保温层后，按照原貌喷涂了红砖墙样式的真石漆，并增加景观小品、楼道彩绘等文化长廊，展现当年生产、生活场景，让历史烙印得以长存。

在改造提升中，洛龙区还探索了以施工为牵头的EPC(施工、设计、采购)总承包改造模式。老旧小区改造工程由于程序复杂、工期较短、原始资料缺失等因素，科学有序推进是关键。以施工为牵头的EPC模式，可以全面把握施工时间、施工安全、施工质量、施工进度，有效提高了老旧小区改造效率。

在抓好现有老旧小区改造的同时，洛龙区还提前谋划了改造的“后半篇”文章，切实加强改造后的老旧小区后期管理。据介绍，根据各个老旧小区实际状况，该区将采用市场化物业服务、社区保障性物业管理、业主自治管理等模式，实现“一次改造、长效管理”目标。

洛龙区相关负责人表示，下一步将有序推进剩余老旧小区改造，抓住居民生活中的“痛点”进行系统提升，让群众成为改造的受益者，成为社区生活的主角。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 刘嘉琪 苏云峰）