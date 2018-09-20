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破堵点、治乱点！洛阳公安首次公布“四个十工程”实施方案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-07-23 19:58

  　今日，洛阳市公安局邀请50名民意代表进警营，并召开“民意代表座谈会”，听取民智民意，吸取意见建议。座谈会上，市公安局首次公布了针对小区、乱点、公交线路、拥堵路段等进行集中整治的“四个十工程”实施方案。

　　针对目前存在的乱点、堵点，市公安局自7月15日起，在全市范围内开展了“四个十工程”，即针对上半年110接警平台对盗窃案高发的10个社区、群众反映强烈的10个治安乱点、高发案的10条公交线路和较为拥堵的10个路口，制定了集中整治方案。

　　目前，市公安局已制定出详细工作方案，分别为：

　　10个交通拥堵路口：市公安局交警部门将规范路口标志标线、优化信号配时、优化交通组织，对拥堵路口导向车道进行重新渠化，挖掘通行资源，开展一系列创新执法方式；10个高发案社区：市公安局将全方位排查人防、物防、技防等方面隐患、漏洞，列出清单通报社区居委会，限定整改时限、明确整改标准；对高发案社区开发(主管)企业或物业公司、存在隐患拒不整改或到期后仍未整改到位的，将通过提醒、约谈、处罚等措施督促整改；10个治安乱点：市公安局在中心城区设立移动警务车或巡逻停靠点，针对性打击涉黄涉赌、排查出租房屋和流动暂住人口、检查消防设施；10条高发案公交线路：市公安局实施专人分包，跟车上路、精准打击，以打开路、以打促防。

　　整治到期后，市公安局将通过拥堵指数、发案数量、隐患是否全部清零、智慧小区建设是否达标、群众安全感是否明显提升等治理效果来评判是否达到“摘牌”标准，但能否顺利摘牌，最终决定权还是在群众和民意代表手里。未达到摘牌标准的单位，将被延长摘牌时间，加大整治力度，直至问题解决。

　　据了解，自市公安局高质量民意警务建设开展以来，民意热线共办理群众有效诉求145起，累计开展警民恳谈604场次、收集解决问题2700余条，群众对接处警工作满意率达99.6%。自12项便民利民举措正式实施以来，共为群众办理户籍业务10145件，交警业务20万余件。

　　当天，代表们还参观了24小时户政大厅、特警支队、110指挥中心等部门，了解12项便民举措实施效果。座谈会上，代表们对公安工作积极献言献策，市公安局为代表们发放了《民意代表聘书》。(见习记者 张荣耀 通讯员 任双波、裴皓)
[ 责任编辑：马佳佳]
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