啥时候去洛阳“龙关白”景区不拥堵？记者帮您打探

牡丹文化节期间，我市各大牡丹园游人如织。外地游客来洛阳除了赏牡丹，还会到龙门石窟、关林、白马寺等景区转一转。何时去这些景区不易遭遇拥堵？如何选择路线？记者帮您打探。

牡丹文化节期间，我市各大牡丹园游人如织。外地游客来洛阳除了赏牡丹，还会到龙门石窟、关林、白马寺等景区转一转。何时去这些景区不易遭遇拥堵？如何选择路线？记者帮您打探。

眼下，正是龙门交巡大队大队长牛建生与同事们忙碌的时候。“龙门石窟每天车流量都不小。”牛建生说，刚过去的双休日，龙门石窟每天接待小型汽车6000多辆、大巴500多辆，他们出动41人，加上其他单位的保通人员，共有120多人在路面执勤，以确保景区及周边道路畅通。

“每天9点半左右龙门石窟游客逐渐增多，11点半出现第一个车流量高峰，下午1点又是一个高峰期。”牛建生说。

洛龙交巡大队与瀍河交巡大队相关负责人介绍，牡丹文化节期间，关林与白马寺周边也面临交通压力，由于执勤人员较为充足，并且提前进行道路优化，保通工作提升，虽然车流量比较大，但很少出现拥堵局面。因各景区停车位有限，交警提醒大家尽早出门，错峰出行。

（资料图）

龙门石窟

路线：

●二广高速伊滨站—科技大道—堤顶路—迎宾大道—龙门石窟东北服务区停车场(此路线为最佳路线，推荐此路线)

●连霍高速、宁洛高速—洛栾高速洛龙站—南环路—希望桥—堤顶路—迎宾大道—龙门石窟东北服务区停车场

●从市区西部到龙门石窟，可走西环路—南环路—希望桥—堤顶路—迎宾大道—龙门石窟东北服务区停车场

●从市区中部到龙门石窟，可走龙门大道—高铁大道—东环路—希望桥—堤顶路—迎宾大道—龙门石窟东北服务区停车场

●从市区东部到龙门石窟，可走东环路—希望桥—堤顶路—迎宾大道—龙门石窟东北服务区停车场

停车场：

堤顶西路停车场有500个停车位，因车位有限，为避免拥堵，应提前规划行车路线到东北服务区停车为宜；东北服务区停车场有4000个停车位，南侧相邻的临时停车场还有500个停车位；西北服务区停车场有500个停车位

（资料图）

关林

路线：

●二广高速关林站—开元大道—龙门大道—关林南街—景区

●二广高速关林站—开元大道—东环路—伊洛路—龙门大道—关林南街—景区

停车场：

关林南街有80个停车位，景区广场西南角有80个停车位

（资料图）

白马寺

路线：

●二广高速白马寺站—老310国道—景区

●中州东路—安居路—老310国道—景区

停车场：

附近有7个停车场，停车位1000个左右

（洛阳日报记者 魏巍）