洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

啥时候去洛阳“龙关白”景区不拥堵？记者帮您打探
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-16 09:00

　　牡丹文化节期间，我市各大牡丹园游人如织。外地游客来洛阳除了赏牡丹，还会到龙门石窟、关林、白马寺等景区转一转。何时去这些景区不易遭遇拥堵？如何选择路线？记者帮您打探。

　　眼下，正是龙门交巡大队大队长牛建生与同事们忙碌的时候。“龙门石窟每天车流量都不小。”牛建生说，刚过去的双休日，龙门石窟每天接待小型汽车6000多辆、大巴500多辆，他们出动41人，加上其他单位的保通人员，共有120多人在路面执勤，以确保景区及周边道路畅通。

　　“每天9点半左右龙门石窟游客逐渐增多，11点半出现第一个车流量高峰，下午1点又是一个高峰期。”牛建生说。

　　洛龙交巡大队与瀍河交巡大队相关负责人介绍，牡丹文化节期间，关林与白马寺周边也面临交通压力，由于执勤人员较为充足，并且提前进行道路优化，保通工作提升，虽然车流量比较大，但很少出现拥堵局面。因各景区停车位有限，交警提醒大家尽早出门，错峰出行。

（资料图）

　　龙门石窟

　　路线：

　　●二广高速伊滨站—科技大道—堤顶路—迎宾大道—龙门石窟东北服务区停车场(此路线为最佳路线，推荐此路线)

　　●连霍高速、宁洛高速—洛栾高速洛龙站—南环路—希望桥—堤顶路—迎宾大道—龙门石窟东北服务区停车场

　　●从市区西部到龙门石窟，可走西环路—南环路—希望桥—堤顶路—迎宾大道—龙门石窟东北服务区停车场

　　●从市区中部到龙门石窟，可走龙门大道—高铁大道—东环路—希望桥—堤顶路—迎宾大道—龙门石窟东北服务区停车场

　　●从市区东部到龙门石窟，可走东环路—希望桥—堤顶路—迎宾大道—龙门石窟东北服务区停车场

　　停车场：

　　堤顶西路停车场有500个停车位，因车位有限，为避免拥堵，应提前规划行车路线到东北服务区停车为宜；东北服务区停车场有4000个停车位，南侧相邻的临时停车场还有500个停车位；西北服务区停车场有500个停车位

（资料图）

　　关林

　　路线：

　　●二广高速关林站—开元大道—龙门大道—关林南街—景区

　　●二广高速关林站—开元大道—东环路—伊洛路—龙门大道—关林南街—景区

　　停车场：

　　关林南街有80个停车位，景区广场西南角有80个停车位

（资料图）

　　白马寺

　　路线：

　　●二广高速白马寺站—老310国道—景区

　　●中州东路—安居路—老310国道—景区

　　停车场：

　　附近有7个停车场，停车位1000个左右

（洛阳日报记者 魏巍）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·麻疹疫情敲警钟 接种疫苗最有效
  • ·重点来了，这份“吃药忌口清单”可以救命！
  • ·想要春天不生病，四大“开关”你要知道
    		•
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
        串串，是一只2015年出生的雪纳瑞小公狗，刚把它抱回家时，主人颜颜还是单身，只想有个伴儿陪着她。2016年年...
  • ·莫道古寺无可观 风吹桃花落碧潭
  • ·鹰嘴山：有花赏 能亲水 可钓鱼 路边还会蹿出大野兔
  • ·这个喵星人有点儿冷
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市一项目入选国家重点专项公示名单
  • 洛阳市委机构编制委员会第一次会议召开
  • 古今辉映 洛城如画
  • 本周洛阳天气开启“先升温后降雨”模式
  • 啥时候去洛阳“龙关白”景区不拥堵？...
  • 隋唐洛阳城“凤舞九洲”文化月活动启动
  • 网传香蕉是用药催熟的吃了对身体有害 ...
  • 新型交通反光材料洛阳造
  • 隋唐城遗址植物园：手机扫照片，看视...
  • 提醒！七旬以上老人乘坐飞机可提前体...
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    毛家笙：声声悠扬 传承...
    新安县一半挂货车与公...
    洛阳广场文化狂欢月：...
    洛阳牡丹绘画艺术作品...
    精彩热帖

    花与诗的交融

    牡丹公园游客陶醉花海

    古今辉映洛阳城

    隋唐遗址公园拍牡丹
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605