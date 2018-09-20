洛阳一3岁幼儿耳蜗外机丢失 恳请大家转发帮忙寻找！

“22日19时30分左右，3岁儿子跟奶奶在洛邑古城北门操场街附近散步时，他的耳蜗外机丢失了。今年5月，孩子才做过耳蜗植入手术，最近刚适应有声环境。”今日一早，市民王先生向洛报融媒记者求助，这个耳蜗外机对孩子及家庭都很重要，恳请大家帮忙转发寻找。

“22日19时30分左右，3岁儿子跟奶奶在洛邑古城北门操场街附近散步时，他的耳蜗外机丢失了。今年5月，孩子才做过耳蜗植入手术，最近刚适应有声环境。”今日一早，市民王先生向洛报融媒记者求助，这个耳蜗外机对孩子及家庭都很重要，恳请大家帮忙转发寻找。

孩子奶奶告诉记者，22日19时许，她带小孙子在民主街杨记油茶店喝油茶，当时孩子头上还带着耳蜗外机，喝完油茶后，他们沿民主街、明新街自北向南行至洛邑古城北门，而后向西沿操场街走了约200米，此时，她才发现孩子头上耳蜗外机不见了。

“耳蜗外机有一个磁吸盘可以吸在头上，当戴在孩子头上时，机器上有个米粒大的信号灯会闪绿光，如果摘下来就会闪红光。”孩子奶奶说，她发现耳蜗外机不见后，急忙原路返回寻找，但并未找到。

“昨晚，一个四五岁小朋友说见到一个10岁左右孩子骑个自行车捡到了耳蜗外机，我们担心捡到耳蜗外机的小孩子不知道这是什么东西再给损坏，或是随手又扔了。”王先生说，这种耳蜗外机只能匹配使用，对其他人来说没有用处。

今年元旦，王先生家人发现，孩子已经两岁多，但还一直不会说话，起初，他们以为说话晚，可到医院检查才得知，孩子患大前庭导水管综合症，几乎听不到声音。此后，这家人多方咨询，申请了国家救助项目，并于今年5月给孩子做了人工耳蜗植入手术。

“为孩子植入的是美国AB耳蜗，总价值20多万元，这部分有国家救助项目，我们基本不用花钱，但如果耳蜗外机丢了就需要自费配，一个耳蜗外机需要6万多元。”王先生说，爱人没有工作，他一个月工资也仅有3000多元。

目前，王先生正和民警查询相关监控，他恳请大家帮忙寻找，如果您有线索，可以与王先生联系，电话18625996575。（洛报融媒记者 王博东 文/图）