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洛阳市文艺界举行座谈会 深入学习马海明精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-07-20 09:33

　　“如切如磋方成精品，如琢如磨始诞华章。”昨日，我市文艺界举行座谈会，与会专家结合豫剧现代戏《重渡沟》，深入学习马海明精神，探讨创作戏剧精品举措。

　　豫剧现代戏《重渡沟》讲述了栾川县潭头镇原副镇长马海明克服重重困难，立誓带领群众脱贫致富，变“绿水青山”为“金山银山”的先进事迹。

　　座谈会上，专家们对该剧纷纷点赞，一致认为该剧紧扣时代主题、贴近群众生活、艺术特色鲜明，无论是选题把握、剧本创作、导演编排，还是演员唱腔、道具设置、舞台效果等，各方面都堪称典范。剧本还将绿色发展理念宣传巧妙地融入剧情之中，不仅给人以强烈的艺术享受和心灵震撼，还收到了寓教于乐的良好效果，是一部不可多得的优秀剧目。

　　市文艺评论家协会副主席何海江表示，《重渡沟》的成功，说明戏剧创作者要立足时代，结合当代观众审美，在创作中换位思考，才能创作出富有新意、具有传承性的经典作品。

　　“洛阳文艺界应借此契机，学习《重渡沟》主创人员对作品精益求精的精神。”市文联副主席、市戏剧家协会主席刘联合认为，该剧剧本几易其稿，历经多年打磨而成，为我市文艺创作提供了榜样，全市文艺工作者应深刻思考，不断加强艺术生产，弘扬社会正能量，为庆祝新中国成立70周年献礼。

　　市文联党组书记、主席王晓辉表示，各领域文艺工作者要主动担当作为，深入挖掘各行各业的先进事迹和崇高精神，找到时代聚焦点，专注踏实、精益求精，讴歌时代精神，书写时代楷模，打造经得起时代检验、让群众喜闻乐见的文艺精品。（洛阳日报记者 智慧 实习生 王奕菲 通讯员 李杨）
[ 责任编辑：马佳佳]
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