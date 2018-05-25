豫剧现代戏《重渡沟》主演贾文龙：马海明的事迹让我感动落泪

从县委书记“焦裕禄”到村官“李天成”，再到乡镇干部“马海明”，河南豫剧院三团团长贾文龙饰演的角色都给人留下了深刻印象。

从县委书记“焦裕禄”到村官“李天成”，再到乡镇干部“马海明”，河南豫剧院三团团长贾文龙饰演的角色都给人留下了深刻印象。

17日、18日，以我市栾川县潭头镇原副镇长马海明真实事迹创作、河南豫剧院三团精心打造的豫剧现代戏《重渡沟》在我市演出，也是该剧今年6月在第十二届中国艺术节上一举夺得“文华大奖”后在洛阳的首次演出。

在舞台上，主演贾文龙完美地塑造了马海明不忘初心、一心为民、开拓进取、敢于担当的基层干部形象；在舞台下，观众掌声和泪水不断，演出结束仍久久不愿离去。

这部戏为何能如此打动观众？

演出结束后，贾文龙在接受记者采访时说，在报纸上看到马海明的事迹后，他被感动得几次落泪。“这样的人物正是我们文艺工作者要塑造的典型，我们决定排演一场大戏。”贾文龙说。

贾文龙说，河南豫剧院三团在艺术创作上有个光荣传统，每排一部戏，都要深入生活，体验生活，了解人物。《重渡沟》在编排之前，为把马海明演活，剧组先后多次到栾川重渡沟采访、体验。

“走访了马海明的家人、同事以及当地干部群众，我们在马海明身上，看到了一个一心为民的共产党员形象，同时具有戏剧性的故事情节，也看到了重渡沟群众对马海明的深切怀念。”贾文龙说。

在贾文龙的眼里，马海明性格多面、风趣幽默、有血有肉，面对群众踏实质朴，面对工作灵活机智。重渡沟人从原来人均年收入不到400元到现在的人均年收入4万元，家家有别墅，发生了翻天覆地的变化，这都是马海明开拓进取，带领群众开发旅游、脱贫致富的结果。

“十年磨一戏”。2015年以来，《重渡沟》剧本修改了30多稿，6次更改舞台版本，不断加工打磨提高。贾文龙说，这一切，都是为了让马海明更立体、更真实。

“《重渡沟》在马海明的故乡洛阳上演，更有意义。‘文华大奖’和观众的认可对我们来说是一种鼓励，更是一种鞭策，让我们今后更加努力创作优秀剧目，讲好河南出彩故事，为时代而歌，为老百姓而唱。”贾文龙说。（洛阳晚报记者 常书香 实习生 高航）