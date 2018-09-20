洛阳市施重拳防治工业领域污染

工业污染防治是环境保护工作的重点。记者从日前召开的相关会议上获悉，我市将在“散乱污”企业整治、工业窑炉提标治理、建设绿色工厂等多个方面采取措施，确保全市工业领域污染得到有效防治。

工业污染防治是环境保护工作的重点。记者从日前召开的相关会议上获悉，我市将在“散乱污”企业整治、工业窑炉提标治理、建设绿色工厂等多个方面采取措施，确保全市工业领域污染得到有效防治。

确保“散乱污”企业动态清零

“散乱污”企业整治既是一项工业污染治理工作，也是一项工业高质量发展的基础性工作。我市将坚持“关停取缔、整改提升、搬迁入园”的分类处置原则，让“散乱污”企业动态清零。

按照要求，发改、生态环境等部门不得审批不符合国家产业政策和使用落后生产工艺、技术、装备的项目，水、电、气等要素保障部门不得为手续不全的企业提供用水、用电、用气保障。同时，各县(市)区政府作为整治取缔的责任主体，将严格按照“两断三清”的标准彻底取缔到位。

此外，我市还将建立和完善市、县、乡、村四级联动监管机制，实行网格化管理，坚决防止“散乱污”企业死灰复燃和异地转移。

本月底前确定76家企业搬迁改造方案

我市将按照“一企一策一档”的原则，加快推进城市区耐火材料、铸造、砖瓦窑化工等行业76家工业企业搬迁改造。7月底前，工信部门将指导这76家企业确定搬迁改造实施方案，明确完成时间、任务分工、资金筹措、职工安置、补偿标准、保障措施等。其中，3家就地改造企业要在7月底前启动改造工作；17家关闭退出(转型转产)企业要立即启动关闭退出(转型转产)工作，确保9月底前全部完成；工信部门将逐一开展对接服务，7月底前56家“退城入园”企业全部确定承接园区。

根据安排，承接这些企业的县(市)区将在资金保障、用地指标、项目审批、税收等方面为企业提供服务。有关部门还将尽快出台搬迁改造补偿办法，在企业职工安置、搬迁启动资金等方面给予支持。市直相关部门也将在土地、环保、金融、规划等方面进行配套支持。

重点推动企业“机器换人”

今年，我市将充分发挥“三大改造”(绿色化改造、智能化改造、企业技术改造)对工业领域污染防治的推动作用，完成500家规模以上企业改造任务。

据介绍，我市将重点推动企业以建设绿色工厂(园区)、智能化工厂(园区)为目标进行“机器换人”、生产线智能化改造，支持企业按照国家鼓励发展的清洁生产技术、工艺、设备和目录进行生产技术改造。同时，以国家节能环保新型工业化产业示范基地为载体，依托中信重工、中航锂电、阿特斯等重点企业，大力发展节能环保装备、新能源等绿色产业。

完成全年减煤390万吨目标任务

我市将紧盯工业污染治理重点领域、重点行业、重点企业，全方位加强精细化治理，不断降低工业大气污染物排放量。

推进煤炭消费减量。全面开展煤电机组节能环保标杆引领行动，组织非电行业重点耗煤企业开展节能改造，推动主城区燃煤机组“基本清零”工作，确保2019年煤炭消费总量控制在2180万吨以内，实现减煤390万吨。

加快非电行业超低与特排提标治理。8月底前完成钢铁行业2家企业超低排放治理；9月底前完成43家企业特别排放限值改造。

加快工业窑炉提标治理。建立工业窑炉提标治理全口径清单，9月底前完成258家企业的工业窑炉废气提标治理任务。

此外，我市还将在工业无组织排放治理、VOCs综合整治、锅炉综合整治等方面采取强力措施，确保工业领域污染得到有效防治。(洛阳日报记者 李三旺)