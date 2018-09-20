汝阳一男子安装空调不慎跌落致手腿骨折

昨日，一住户家安装空调时出现惊险一幕：一名工人在5楼墙体外安装空调时，不慎坠落到3楼平台，手腿发生骨折。参与救援的消防队员说，进行高空作业防护措施做到位才行。

昨日，一住户家安装空调时出现惊险一幕：一名工人在5楼墙体外安装空调时，不慎坠落到3楼平台，手腿发生骨折。参与救援的消防队员说，进行高空作业防护措施做到位才行。

20日15时30分前后，汝阳县消防救援大队刘伶路中队接到一起报警，在县城滨河路丽景明珠小区，有一个安装空调的工人不慎从5楼掉到3楼平台上。消防队员到达现场时，受伤小伙儿躺在距离地面8米高的3楼平台上动弹不得。消防队员来不及细问，先将受伤小伙儿抬上担架，用云梯车把他送到地面，接着抬上救护车送往医院救治。

今日，记者联系到报警人翟先生得知，他是伤者的父亲，父子俩在一起安装空调已有三四年，当天给5楼一家住户安装空调，该住户找来一部抽拉梯，从3楼平台架设到5楼，他儿子小翟爬上去在墙体外侧安装放空调外机的支架，并简单做了防护措施，把一根绳子绑在梯子上，不料梯子突然变形，小翟从上面摔下来。经医生诊断，小翟左腿脚跟骨粉碎性骨折、左手骨骨折。

消防队员提醒，广大工人在高空作业时必须做好防护措施，佩戴安全头盔、系安全绳，同时在作业过程中，未经专业培训的人员不可随意靠近，一旦发生意外后果不堪设想。（洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 王倩 侯小芳/图）