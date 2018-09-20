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理财产品也能转让 收益较高但需谨慎
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-05-20 08:33

　　相对于其他投资方式，银行理财产品以其收益稳健的特征，成为不少投资者的选择。然而，一旦投资者临时急需用钱，也面临无法提前赎回的难题。记者近日采访发现，目前我市已有多家商业银行推出了理财转让业务，即持有理财产品未到期，也能通过转让提前变现，此举受到越来越多投资者的关注与青睐。

　　理财产品转让悄然升温

　　在理财产品的收益率持续走低的情况下，习惯购买理财产品的市民赵鹏飞最近发现了“新大陆”——理财产品转让。“最近‘淘’到一款产品，期限还剩下4个月，年化收益率4.85%，还是非常划算的。”赵鹏飞说。

　　何为理财转让业务？市区一家银行的金融理财师董宇峰说，该业务是指有流动性需求的客户，通过银行的线下或线上转让平台，将其持有的理财产品转让给其他投资者，以及时获得资金。比如投资者在银行买了一年期的理财产品，持有两个月时突然要用钱，通过理财转让业务可以提前转让出去，从而获取本金。

　　记者采访了解到，目前已有多家商业银行推出了理财转让业务。记者在一家股份制银行的手机银行中看到，该银行的理财产品板块设有理财转让专区，进入后就看到可供转让的多款理财产品及相关产品信息，比如年化收益率、剩余天数、转让金额等。买方还可以根据自己的需求，输入相关信息进行查询。记者发现，部分收益率较高的产品在短时间内就可以完成转让。

　　可“捡漏”高收益理财产品

　　记者走访发现，各银行理财转让专区的理财产品以预期收益型为主，卖方可以根据收益率确定转让价格。比如，有的卖家只将持有的产品以本金价格出售，这样买家购买以后，只要持有到期，就能获得全部收益；卖家也可以选择在产品本金基础上，加上一部分自己持有期间应得的收益进行出售，这样卖家除收回本金外还可获得一部分收益，买家则可以获得产品在剩余期限里产生的收益。

　　理财转让业务为何升温？业内人士表示，通常来说，理财产品的期限越长，产品的流动性就越低，但收益较短期产品更高。由于当前银行理财产品的收益率处于下行通道，那些以前发行的长期理财产品有不少收益较高的，对投资者来说有一定的吸引力。

　　“现在大部分理财产品年化收益率都在4%左右，这时如果有人拿出收益率5%左右的理财产品转让，那肯定有不少人购买。”董宇峰说，转让业务的推出使理财产品兼具高收益性与高流动性，对于银行来说，产品流动性增强，长期理财产品更好卖了。对于买方来说，则能以长期产品的收益率买到实际为中短期限的产品。

　　“捡漏”也需谨慎

　　业内人士表示，对于投资者来说，在“捡漏”过程中仍需保持谨慎，购买前应认真阅读银行的相关协议细则，了解产品的投资范围、风险等级、产品的收益计算方法等。

　　记者了解到，不同的银行对理财产品的转让规定不同，有些银行规定必须一对一全额转让，有些银行规定可以部分金额转让。比如投资者购买了20万元的理财产品，临时急用10万元，如果全部转让，损失相对较大，如果可以拿出部分金额进行转让，就比较划算了。

　　另外，买方也要弄清楚理财产品能否多次转让。目前多数银行的理财产品可以进行多次转让，但也有部分银行规定只能转让一次，这就意味着买方购买了他人转让的理财产品，以后就不能再次转让了，即便急需用钱，也没有办法变现。（洛阳日报记者 戚帅华）
[ 责任编辑：王静怡]
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