中原智造工业共享云打造省内一流综合类工业互联网平台

日前，在位于洛阳国家大学科技园的中原智造工业共享云平台大数据展厅里，工作人员正在为企业客户寻找外协厂商提供数据支持。

日前，在位于洛阳国家大学科技园的中原智造工业共享云平台大数据展厅里，工作人员正在为企业客户寻找外协厂商提供数据支持。 日前，在位于洛阳国家大学科技园的中原智造工业共享云平台大数据展厅里，工作人员正在为企业客户寻找外协厂商提供数据支持。 中原智造工业共享云平台通过“互联网+云计算+大数据”等现代信息技术的融合应用，汇聚海量工业企业信息需求和优质合作资源，致力打造线上线下相结合的省内一流综合类工业互联网平台。自2018年进驻园区以来，该平台已有1100余家注册企业的设备、工艺、产品等各类资源实现合作共享。（洛阳日报记者 潘郁 通讯员 刘佳 郭淑栋 摄）