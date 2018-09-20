好消息！先进制造全球总决赛永久落户洛阳

昨日，由洛阳市政府和清华校友总会共同主办的第四届清华校友“三创”大赛先进制造全球总决赛(以下简称先进制造全球总决赛)在清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地(以下简称清洛基地)圆满落幕。作为连接“清华资源”、加速洛阳产业发展的重要平台，本届赛事共邀请了来自全球先进制造领域的106个优质“清华”项目在洛展开角逐，并实现5项重磅合作正式落地。

昨日，由洛阳市政府和清华校友总会共同主办的第四届清华校友“三创”大赛先进制造全球总决赛(以下简称先进制造全球总决赛)在清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地(以下简称清洛基地)圆满落幕。作为连接“清华资源”、加速洛阳产业发展的重要平台，本届赛事共邀请了来自全球先进制造领域的106个优质“清华”项目在洛展开角逐，并实现5项重磅合作正式落地。

此外，本届赛事的成功举办，还促成了先进制造全球总决赛永久落户洛阳。未来，该项赛事将成为洛阳在招才引智方面的一条重要途径，将有更多“清华资源”由此注入“洛阳制造”，进一步助力我市经济高质量发展。

副市长贺敏参加相关活动。

1 赛事升级，先进制造领域多款“黑科技”亮相

一枚几毫米见方的芯片，能代替现有的成套发光二极管驱动电源；通过先进的图像识别技术和高级算法，机器人能够完成对汽车零部件的检测，向汽车制造完全无人化发起最后冲锋……在20日的先进制造全球总决赛中，“黑科技”层出不穷，展现了相关领域的最前沿技术成果。

清华校友“三创”大赛是面向清华校友举办的系列赛事活动，每年举行一届。去年我市曾举办第三届清华校友“三创”大赛先进制造行业总复赛。“相较于去年在洛举办的总复赛，今年赛事升格为总决赛，参与项目也实现了质量提升。”清洛基地执行主任马明星表示。今年入围先进制造全球总决赛的106个项目涵盖智能制造、机器人、轨道交通、新能源、新材料等多个领域，在核心创新性、商业模式成熟度等方面均达到一定高度。

比如，种子组的“阿尔法智联物联网芯片”项目就通过集成先进技术，将原来庞大复杂的发光二极管驱动电源“浓缩”成一枚只有几毫米见方的小小芯片，其使用寿命较传统产品增加5倍。借助芯片上搭载的物联网通信模块，该款产品还可广泛应用于新零售、智能制造、智能家居等领域。

创意组的“AI汽车零部件检测”项目，则在汽车无人制造方面实现了突破。该项目能对具有复杂表面的汽车零部件进行表面检测，依靠建立精准视觉模型，结合当前多家知名汽车制造企业的海量数据，通过算法升级等手段，有效提高汽车工件不良品检测效率，将解决依靠人工的汽车零部件传统检测方式效率低、成本高、不稳定等问题。

除此之外，本届大赛还展出了工作效率是传统人工30倍的荒漠治理机器人、能年产40万克拉珠宝级钻石的全自动化无人值守生产矩阵等先进技术……经过激烈角逐，“阿尔法智联物联网芯片”“AI汽车零部件检测”等项目在先进制造全球总决赛各小组分别胜出，最终落户我市的项目还将享受最高500万元的创业扶持资金及其他优惠政策。

2 群英荟萃，90后、40后同台竞技

创新创业并非年轻人的“专利”，本届赛事的参赛者年龄跨度巨大，从40后到90后都展示了属于自己的先进制造领域先进技术与理念。

其中年纪最大的40后选手、76岁的清华动力农机系校友栾亚伦，带来了与时下热点结合紧密的“新能源电动工程专用车与工程机械”项目。2002年以中国重汽高级工程师身份退休的他，结合自己早年工作经历，创新性地依靠发动机升级技术，将原本只具备运输功能的工程专用车升级为“移动工作站”——既可以运送相关设备，又可以为配备的设备提供动力。在后期升级中，借助加载不同的模块设备，这款工程车还可以延伸出许多功能。

栾亚伦表示，自己本就是学习动力机械出身，虽然现已退休，但能与年轻人一起，为推动新能源电动理念在大型专用工程车方面拓展做出贡献，这种实践梦想的过程非常快乐。

多名90后创业者也在此次总决赛中登上舞台，他们的研究成果与当下年轻人喜好结合紧密，比如成长组的参赛项目“湖南深黑科技修图机器人”，可以使机器修图达到人工质量水平，可自动进行图片修复、调色。“我们的修图机器人上线运行1个月，就拿到‘400+’份订单，并在24小时内完成对接，复购率100%。”该项目负责人宋杰琛介绍道。

为增进参赛选手、评委嘉宾对“洛阳制造”的了解和认识，大赛组委会特别邀请高新区相关负责人在闭幕式上作招商推介，并精心组织了“百名创业者走进洛阳智造”活动，邀请与会嘉宾、参赛选手走进中信重工、智能农机创新中心等洛阳企业开展项目对接和技术创新交流，寻找“清华校友”和“洛阳制造”的合作点。

多名参赛选手表示，通过此次交流活动，在感受先进制造发展最新趋势的同时，领略了洛阳的优美风景和先进制造实力，非常期待下一步结合当地优势产业进行发展。

3 5项重磅合作落地，赛事永久落户我市

近年，我市先后举办中国创新创业大赛先进制造行业总决赛等14个高端“双创”品牌活动，一大批高质量创新成果落户洛阳。

马明星表示，通过举办本届赛事，清洛基地目前已积极促成5项合作签约，其中2项签约对象为本届参赛项目，加上在谈项目，预计未来将有12个到15个参赛项目落户洛阳。

随着一个个项目落地，产业升级的发展图景正徐徐展开：中国最大的工程机械制造商三一集团与清洛基地平台公司清研洛阳签署战略合作协议，双方将在技术联合攻关、市场拓展、产业链建设等方面展开合作；中国机械工程学会与清洛基地签约，双方将在校企合作、教育培训、招才引智、推进项目产业化等方面展开合作，吸引海内外高层次人才团队落户洛阳；智能控制与农机装备团队与清洛基地签署研究所进驻协议，该团队将联合一拖、智能农机创新中心等大型企业和创新平台推进技术产业化和市场化，助力我市农机产业创新发展……

值得一提的是，本届赛事的成功举办，还促成先进制造全球总决赛永久落户洛阳。下一步，清洛基地将持续放大清华“三创”大赛品牌，通过连接更多“清华资源”，吸引更多优秀项目和人才入洛，持续发挥“清华效应”，加速推动洛阳制造业转型升级。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 朱甜媛）