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4月21日花情：鸡冠洞高山牡丹园早开品种陆续盛开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-20 18:35

　　市内牡丹观赏园晚开品种盛花期，部分近郊牡丹园仍处盛花期。鸡冠洞高山牡丹园早开品种陆续盛开。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　国家牡丹园 全园盛花期。园内约有400个品种20万株牡丹开放。其中黄冠、麟凤、八千代椿、新七福神等品种盛开；名望、海黄、帝冠等品种初开。四季牡丹展馆展出30个品种200盆牡丹。

　　国际牡丹园 全园盛花期。园内约有200个品种20万株牡丹开放。其中花王、莲鹤、首案红、楼兰美人等品种盛开；金岛、花竞、新国色、长寿乐等品种初开。主要赏花点：华夏园、锦绣园、万芳园和九色园。我市和法国图尔市共建的法式花园开园迎宾。

　　王城公园 园内约有200个品种4万株牡丹开放。其中名望、海黄、初乌等品种盛开；金帝、金阁、金岛等品种初开。主要赏花点：甘棠洲、王城春早和牡丹仙子周边。盆景暨动物标本展在桥北花房免费开放。第十一届“王城之春”牡丹插花花艺展正在展出。桥北花房和明堂内有精品牡丹盆花展出。

　　隋唐城遗址植物园 园内约有180个品种6万株牡丹开放。其中绿香球、金星雪浪、白王狮子等品种盛开；金阁、大朵兰、深夜乃星等品种初开。主要赏花点：百花园、科技园、九色园和特色园。百花园紫斑牡丹盛开，九色园、科技园棚下有精品牡丹盆花展出。

　　中国国花园 园内约有120个品种6万株牡丹开放。其中镰田藤、五大洲、新七福神等品种盛开；金阁、花王、玉镰、新国色等品种初开。主要赏花点：二乔亭、国色广场、开元富贵广场。园内蝴蝶鸟语林和金石文字博物馆免费开放。牡丹时装周今天在西大门内广场举行。

　　神州牡丹园 园内约有360个品种9.6万株牡丹开放。其中花王、春柳、黑妞、垂头蓝等品种盛开；金阁、金郅等品种初开。主要赏花点：天王台、国花坛、新品种展示区和四季展馆。

　　三星级牡丹观赏园花情如下：

　　洛阳农博园 园内约有130个品种4.5万株牡丹开放。其中花王、绿暮隐玉、新七福神等品种盛开；豆绿、春柳、海黄等品种初开。园区东侧钢架棚下20余株百年紫斑牡丹树开放。

　　天香牡丹园 园内约有80个品种8000株牡丹开放。其中花蝴蝶、紫蓝魁、八千代椿等品种盛开；天衣、旭港、盛丹炉等品种初开。

　　郁金香牡丹园 园内约有60个品种6000株牡丹开放，品种有海黄、太阳、花竞、首案红、绿暮隐玉等。

　　西苑公园 园内金阁、海黄等品种200株牡丹开放。

　　牡丹公园 园内金阁、海黄等品种100株牡丹开放。

　　第37届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2019年4月20日
[ 责任编辑：潘亮]
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